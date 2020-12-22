Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14

Кроме этого, на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций близ Луганского

По словам пресс-секретаря президента Украины, несмотря на постоянные провокации, «тишина» на Донбассе продолжается и дает свои результаты

"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – сказала она

НАБУ инициирует арест замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в эфире Настоящего времени директор НАБУ Артем Сытник

Также сказано, что Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины

«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год»

По словам первого заместителя председателя фракции, скорее всего выборы там могут состояться в октябре

Между тем высказываются предположения, что трещина могла появиться во время операций по выгрузке и загрузке антропоморфного робота Skybot F-850, который более известен под именем «Фёдор». Он побывал на МКС в прошлом году, после чего успешно вернулся на Землю. Вскоре после этого была выявлена утечка

Ітогі подвєдьом. 2020-12-22Несколько убитых и десятки раненых - это не провокации, а умышленные убийстваНикакого перемирия нет на Донбассе, как бы не старалась убедить Мендель(вошка)Риффмастера продолжают незаконно держать в СИЗО при "100% доказательствах"Татарова пытались и пытаются отмазыватьДействительно, успешность бьёт рекордыТолько не уточнил, октябрь какого годаСобственно, дерибанить город будут, как в последний разЕсли эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь