Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год»
Между тем высказываются предположения, что трещина могла появиться во время операций по выгрузке и загрузке антропоморфного робота Skybot F-850, который более известен под именем «Фёдор». Он побывал на МКС в прошлом году, после чего успешно вернулся на Землю. Вскоре после этого была выявлена утечка
Если эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Пушилин объявил "охоту" в "ДНР" за украинскими паспортами в Новый год На время отмены комендантского часа в непризнанной "ДНР" боевики будут задерживать граждан с паспортами Украины. Издан указ. https://www.dialog.ua/ukraine/221225_1608649977
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами. Пусть и такой ценой.
Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.
Я и писал, что ты много говоришь, но совершенно не замечаешь в какой мы сейчас ж***.
В бюджете - дырища ВВП - в глубоких минусах, без надежд на выход хотя бы в ноль. И в минуса начали уходить ещё до ковида. Пилят бюджет - только пыль стоит В международной политике - благодаря стараниям Зеленского, Украина осталась без поддержки
Но ты продолжай дальше утверждать, что это не г***о, а варенье, только засахарилось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами. Пусть и такой ценой.
Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.
Я и писал, что ты много говоришь, но совершенно не замечаешь в какой мы сейчас ж***.
В бюджете - дырища ВВП - в глубоких минусах, без надежд на выход хотя бы в ноль. И в минуса начали уходить ещё до ковида. Пилят бюджет - только пыль стоит В международной политике - благодаря стараниям Зеленского, Украина осталась без поддержки
Но ты продолжай дальше утверждать, что это не г***о, а варенье, только засахарилось
По буквам, шевеля губами: объясни, что выбор президента может влиять поболее, чем ток 5%; а также с кем и как сталкивается пересичный своему соратнику.
Раз считаешь, что армагедец.
И не бреши опять. Я всегда говорил не отлично-хорошо (то есть варенье, по-бухгалерски)), а никак -- ни плохо, ни хорошо.
У вас там смена что ли с будивельником. Теперь ты искажать и демагогически гиперболизировать будешь?
Так говори хоть, что Земля плоская. Но мне не приписывай, мои утверждения цитируй и не искажай с потолка, если хочешь негатив приписать.
З.ы. и не злоупотребляй категориями ж.. г.. и т.п. Тут не специалисты по такому)) Можно ж понять, что ты в ж.. и ешь г..
Будь добрее к людям. Форум для приємного спілкування.
detroytred написав:З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота. Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения. Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента. Да ещё и с действующим.
В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП? По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати.
В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота. Именно только после Порошенко. После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!! (несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).
Тобто іншими словами це Порошенко винен що народ обрав Зеленського. Ви розумієте, що це повний брєд? Я навіть не знаю, як це пояснити... По виступав проти Зе і він винуватий що народ обрав Зе - це якийсь театр абсурду, чесне слово...
unicdima написав:По факту ми маємо військового який зрадив присязі, а його за це нагороджують, чому? І так скрізь, армовірці навіть визнали необхідністю здачу Криму і відсутність спротиву. Це все доказує, що головний внутрішній ворог саме такі шароварні ура-патріоти.
Ті, що зрадили, залишились в Криму і пішли на службу ворогу. Мамчур отримав нагороду за мужність:
22 березня 2014 року, не отримавши підтримку Збройних сил України, 204-та бригада тактичної авіації на чолі з Ю. В. Мамчуром самостійно здійснювала оборону військової частини А-4515. У зв'язку з не рівним співвідношенням бойових сил та бездіяльністю керівництва міністерства оборони України на чолі з І. Й. Тенюхом, військова частина А-4515 була захоплена російськими окупаційними військами та невідомими озброєними особами. Особовий склад 204-ї бригади тактичної авіації був вимушений покинути військову частину. За повідомленнями ЗМІ, після штурму військової частини полковника Юлія Мамчура було викрадено російськими військовими. У повідомленні на офіційному сайті військової частини А-4515, командира Мамчура «насильно викликали на переговори в штаб ЧФ РФ». Командир встиг зателефонувати дружині і повідомити про те, що його захопили. За словами Лариси Мамчур, дружини полковника, її чоловіка повезли до севастопольської військової в'язниці. Разом з тим, підлеглі Мамчура заявили, що не залишать захоплену російськими військами базу, доки Мамчур не повернеться[7].
26 березня 2014 року полковник Мамчур разом з 5 іншими захопленими українськими офіцерами у супроводі російських автоматників залишив територію Криму[8]. Після повернення з полону полковник повідомив, що його 3,5 доби утримували в одиночній камері, здійснювали психологічний тиск, намагаючись переконати перейти на сторону російської армії:
Три з половиною дні мене тримали в одиночній камері. Перший день зі мною постійно розмовляли невідомі російські військові — намагалися переконати зрадити військовій присязі народу України, перейти на службу в російську армію.
Потім був просто психологічний тиск — не давали спати, стукали прикладами по дверях. Самопочуття хороше, настрій бойовий. Що робитиму далі? Спочатку прийму душ, потім буду ухвалювати рішення. Слава Україні![9]
Вся порошенківська банда так і не змогла знайти повістки Зеленського, як так?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота. Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения. Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента. Да ещё и с действующим.
В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП? По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати.
В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота. Именно только после Порошенко. После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!! (несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).
Тобто іншими словами це Порошенко винен що народ обрав Зеленського. Ви розумієте, що це повний брєд? Я навіть не знаю, як це пояснити... По виступав проти Зе і він винуватий що народ обрав Зе - це якийсь театр абсурду, чесне слово...[/quote] _________________________________ Вот представляете все перечисленные мною факторы (действия, ошибки Порошенко. То, что он сам не учёл обстановки, условий) оказали гораздо большее влияние указанного Вами одного фактора - того, что Порошенко сам выступал против ЗЕ.
Вы на всю картинку гляньте. Учитывайте все факторы и вес каждого. Я указал, что повлияла обстановка И Порошенко.
Это же не сложно. Вы хотите, чтобы я оценил Ваши способности в Вашем же стиле?
Христо Грозев повністю підтверджує що операція була. І що є тільки 2 причини невдачі: або зрада або дуууже-дуже погане рішення керівництва. А ось як пан Зеленський коментує цю ситуацію:
Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції
Ну..... це вже як мінімум пахне погано. Що-що, а в зраді Порошенко ніхто прямо не звинувачував. * І ще на 50:00 він говорить про дуже успішне затримання Цемаха(це за Порошенка, операція розроблялась 2 роки) і "к сожалению" Цемах був переданий Росії без будь-яких причин, тобто віддали цінного свідка просто так(це вже за Зеленського).
bevzaalex написав:pesikot Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. А так ... произошло тоже самое, только после слива. Турч слился. Часть парней слилась(это та, что еще думала), помимо первых калобаранов.
1) Хотелось бы узнать ваше отношение к ситуации с проходом украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году ?
2) Что слил Турчинов ? Были ли предпосылки к военной агрессии РФ до 2014 года ?
3) Кто разрушал украинскую армию до 2014 года ? Особенно, в период с 2010 по 2014 года.
1. Разведка боем. Провокация противника. Выполнявшие приказ смелые и надежные бойцы. 2. Крым и часть Донбасса слил, тех кто остался в заложниках у агрессора. Да. Были предпосылки. Подрывная деятельность у нас и недавние события в Грузии. 3. Агрессор, в том числе руками некоторых наших посадовцив. Империализм иным не бывает. Этот процесс с разной интенсивностью протекал с самого момента Независимости, особо обостряясь в моменты Майдана.
Какой ты умный, как моя жена потом
Что-то я не замечал, чтобы ты до 2014 года говорил об агрессии РФ, о развале украинской армии
А сейчас, когда известно, как и что произошло в 2014 и 2015, так эксперт на эксперте - как необходимо было тогда действовать
Но продолжаешь утверждать, что был бы приказ ... приказ кому ? вот той самой разваленной армии ?
Приказ в Крым, где на одного - два предателя внутри и хрен знает сколько снаружи ? Приказ - героически погибнуть ? Так тут многие сожалеют, что украинскую армию не покрошили в капусту
Или, понять, что РФ решила аннексировать часть Украины. И выйти с минимальными потерями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой