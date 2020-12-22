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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6900690169026903

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-12-22

Ітогі подвєдьом. 2020-12-22

1) Оккупанты на Донбассе прибегли к дистанционному минированию украинских позиций
Кроме этого, на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций близ Луганского

У Зеленского рассказали о боевых потерях на Донбассе за 2020 год
По словам пресс-секретаря президента Украины, несмотря на постоянные провокации, «тишина» на Донбассе продолжается и дает свои результаты

Несколько убитых и десятки раненых - это не провокации, а умышленные убийства
Никакого перемирия нет на Донбассе, как бы не старалась убедить Мендель(вошка)

2) Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видны – Мендель
"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – сказала она

Риффмастера продолжают незаконно держать в СИЗО при "100% доказательствах"
Татарова пытались и пытаются отмазывать
Действительно, успешность бьёт рекорды

3) НАБУ инициирует арест Татарова с залогом. Татаров уверен: это "закончится ничем"
НАБУ инициирует арест замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в эфире Настоящего времени директор НАБУ Артем Сытник

4) Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики
Также сказано, что Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины

5) На Банковую вышли сотни молодых людей: требуют уволить главу МОН Шкарлета (фоторепортаж)
«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год»

6) В "Слуге народа" назвали условия для объявления выборов мэра Харькова
По словам первого заместителя председателя фракции, скорее всего выборы там могут состояться в октябре

Только не уточнил, октябрь какого года
Собственно, дерибанить город будут, как в последний раз

7) К появлению трещины на МКС может быть причастен робот «Фёдор»
Между тем высказываются предположения, что трещина могла появиться во время операций по выгрузке и загрузке антропоморфного робота Skybot F-850, который более известен под именем «Фёдор». Он побывал на МКС в прошлом году, после чего успешно вернулся на Землю. Вскоре после этого была выявлена утечка

Если эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:22

  Faceless написав:Так, головне, не надсилайте доказів. Готовий визнати будь-яку стать, і як хтось не зрозумів гумор, вибачусь. Але не треба доказів.

:mrgreen:
И война уже закончена и усё в ....:("доказательства" с юмором!) - в Украине нищета подолана!
https://strana.ua/finance/308074-pravit ... -hoda.html
Денег для оплаты работы больниц в Украине хватит только до июля 2021 года - НСЗУ


Пушилин объявил "охоту" в "ДНР" за украинскими паспортами в Новый год На время отмены комендантского часа в непризнанной "ДНР" боевики будут задерживать граждан с паспортами Украины. Издан указ.
https://www.dialog.ua/ukraine/221225_1608649977

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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:33

  detroytred написав:ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.
Пусть и такой ценой.

Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.

Я и писал, что ты много говоришь, но совершенно не замечаешь в какой мы сейчас ж***.

В бюджете - дырища
ВВП - в глубоких минусах, без надежд на выход хотя бы в ноль. И в минуса начали уходить ещё до ковида.
Пилят бюджет - только пыль стоит
В международной политике - благодаря стараниям Зеленского, Украина осталась без поддержки

Но ты продолжай дальше утверждать, что это не г***о, а варенье, только засахарилось :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:45

  pesikot написав:
  detroytred написав:ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.
Пусть и такой ценой.

Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.

Я и писал, что ты много говоришь, но совершенно не замечаешь в какой мы сейчас ж***.

В бюджете - дырища
ВВП - в глубоких минусах, без надежд на выход хотя бы в ноль. И в минуса начали уходить ещё до ковида.
Пилят бюджет - только пыль стоит
В международной политике - благодаря стараниям Зеленского, Украина осталась без поддержки

Но ты продолжай дальше утверждать, что это не г***о, а варенье, только засахарилось :)

По буквам, шевеля губами:
объясни, что выбор президента может влиять поболее, чем ток 5%; а также с кем и как сталкивается пересичный своему соратнику.

Раз считаешь, что армагедец.

И не бреши опять.
Я всегда говорил не отлично-хорошо (то есть варенье, по-бухгалерски)), а никак -- ни плохо, ни хорошо.

У вас там смена что ли с будивельником. Теперь ты искажать и демагогически гиперболизировать будешь?

Так говори хоть, что Земля плоская.
Но мне не приписывай, мои утверждения цитируй и не искажай с потолка, если хочешь негатив приписать.

З.ы. и не злоупотребляй категориями ж.. г.. и т.п.
Тут не специалисты по такому))
Можно ж понять, что ты в ж.. и ешь г..

Будь добрее к людям.
Форум для приємного спілкування.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:11

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.
Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.
Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.
Да ещё и с действующим.

В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?
По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. :D

В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.
Именно только после Порошенко.
После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!
(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).

Тобто іншими словами це Порошенко винен що народ обрав Зеленського.
Ви розумієте, що це повний брєд?
Я навіть не знаю, як це пояснити...
По виступав проти Зе і він винуватий що народ обрав Зе - це якийсь театр абсурду, чесне слово...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:По факту ми маємо військового який зрадив присязі, а його за це нагороджують, чому? І так скрізь, армовірці навіть визнали необхідністю здачу Криму і відсутність спротиву.
Це все доказує, що головний внутрішній ворог саме такі шароварні ура-патріоти.

Ті, що зрадили, залишились в Криму і пішли на службу ворогу. Мамчур отримав нагороду за мужність:


22 березня 2014 року, не отримавши підтримку Збройних сил України, 204-та бригада тактичної авіації на чолі з Ю. В. Мамчуром самостійно здійснювала оборону військової частини А-4515. У зв'язку з не рівним співвідношенням бойових сил та бездіяльністю керівництва міністерства оборони України на чолі з І. Й. Тенюхом, військова частина А-4515 була захоплена російськими окупаційними військами та невідомими озброєними особами. Особовий склад 204-ї бригади тактичної авіації був вимушений покинути військову частину. За повідомленнями ЗМІ, після штурму військової частини полковника Юлія Мамчура було викрадено російськими військовими. У повідомленні на офіційному сайті військової частини А-4515, командира Мамчура «насильно викликали на переговори в штаб ЧФ РФ». Командир встиг зателефонувати дружині і повідомити про те, що його захопили. За словами Лариси Мамчур, дружини полковника, її чоловіка повезли до севастопольської військової в'язниці. Разом з тим, підлеглі Мамчура заявили, що не залишать захоплену російськими військами базу, доки Мамчур не повернеться[7].

26 березня 2014 року полковник Мамчур разом з 5 іншими захопленими українськими офіцерами у супроводі російських автоматників залишив територію Криму[8]. Після повернення з полону полковник повідомив, що його 3,5 доби утримували в одиночній камері, здійснювали психологічний тиск, намагаючись переконати перейти на сторону російської армії:

Три з половиною дні мене тримали в одиночній камері. Перший день зі мною постійно розмовляли невідомі російські військові — намагалися переконати зрадити військовій присязі народу України, перейти на службу в російську армію.

Потім був просто психологічний тиск — не давали спати, стукали прикладами по дверях. Самопочуття хороше, настрій бойовий. Що робитиму далі? Спочатку прийму душ, потім буду ухвалювати рішення. Слава Україні![9]

Вся порошенківська банда так і не змогла знайти повістки Зеленського, як так?

Зображення
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:19

  andrijk777 написав:
  detroytred"[quote="5128525:andrijk777 написав:
  detroytred написав:З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.
Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.
Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.
Да ещё и с действующим.

В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?
По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. :D

В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.
Именно только после Порошенко.
После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!
(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).

Тобто іншими словами це Порошенко винен що народ обрав Зеленського.
Ви розумієте, що це повний брєд?
Я навіть не знаю, як це пояснити...
По виступав проти Зе і він винуватий що народ обрав Зе - це якийсь театр абсурду, чесне слово...[/quote]
_________________________________
Вот представляете все перечисленные мною факторы (действия, ошибки Порошенко. То, что он сам не учёл обстановки, условий) оказали гораздо большее влияние указанного Вами одного фактора - того, что Порошенко сам выступал против ЗЕ.

Вы на всю картинку гляньте.
Учитывайте все факторы и вес каждого.
Я указал, что повлияла обстановка И Порошенко.

Это же не сложно.
Вы хотите, чтобы я оценил Ваши способности в Вашем же стиле?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:26

Про "вагнерівців" з 1:00:24

Христо Грозев повністю підтверджує що операція була. І що є тільки 2 причини невдачі: або зрада або дуууже-дуже погане рішення керівництва.
А ось як пан Зеленський коментує цю ситуацію:
Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували «Комсомольську правду» (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який «злив» якоїсь там операції

Ну..... це вже як мінімум пахне погано. Що-що, а в зраді Порошенко ніхто прямо не звинувачував.
* І ще на 50:00 він говорить про дуже успішне затримання Цемаха(це за Порошенка, операція розроблялась 2 роки) і "к сожалению" Цемах був переданий Росії без будь-яких причин, тобто віддали цінного свідка просто так(це вже за Зеленського).
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:51

  bevzaalex написав:
  pesikot написав:
  bevzaalex написав:pesikot
Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. А так ... произошло тоже самое, только после слива.
Турч слился. Часть парней слилась(это та, что еще думала), помимо первых калобаранов.

1) Хотелось бы узнать ваше отношение к ситуации с проходом украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году ?

2) Что слил Турчинов ? Были ли предпосылки к военной агрессии РФ до 2014 года ?

3) Кто разрушал украинскую армию до 2014 года ? Особенно, в период с 2010 по 2014 года.

1. Разведка боем. Провокация противника. Выполнявшие приказ смелые и надежные бойцы.
2. Крым и часть Донбасса слил, тех кто остался в заложниках у агрессора. Да. Были предпосылки. Подрывная деятельность у нас и недавние события в Грузии.
3. Агрессор, в том числе руками некоторых наших посадовцив. Империализм иным не бывает. Этот процесс с разной интенсивностью протекал с самого момента Независимости, особо обостряясь в моменты Майдана.

Какой ты умный, как моя жена потом :)

Что-то я не замечал, чтобы ты до 2014 года говорил об агрессии РФ, о развале украинской армии

А сейчас, когда известно, как и что произошло в 2014 и 2015, так эксперт на эксперте - как необходимо было тогда действовать :)

Но продолжаешь утверждать, что был бы приказ ... приказ кому ?
вот той самой разваленной армии ?

Приказ в Крым, где на одного - два предателя внутри и хрен знает сколько снаружи ? Приказ - героически погибнуть ?
Так тут многие сожалеют, что украинскую армию не покрошили в капусту

Или, понять, что РФ решила аннексировать часть Украины. И выйти с минимальными потерями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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