RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6902690369046905>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:18

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23693
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:18

Re: Політичні дискусії

ЧВК Вагнера. Bellingcat снимает фильм о спецоперации, которую Зеленский отрицает
По информации Грозева, операция, которую украинские власти отрицают, была. И закончилась не совсем провалом – провалилась только последняя фаза. Предположительно потому, что украинская власть решила отложить ее на несколько дней. Журналист не назвал источник своей информации

Операция была
Провалили на самом последнем этапе

Провалили Зеленский и Ермак

Глава Ми-6 ясно сказал Зеленскому, что Ермак - агент Кремля
Но Зеленский ничего не сделал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 31.08.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:25

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?

Це я і так розумію

ИЧСХ, этот военный пенсионер за обещание 100 рублей прибавки к пенсии, разрушит много чего - страну, армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 31.08.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:34

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?

:shock:
Для этого он "Всё отдал".
- Чего и Вам желаю.

Это не только военные - 11 категорий, что составляют "Государство".
- Деньгами с большинством расплатиться - не реально.
А имеем .... - "Фокиных, Кравчуков",... "Арестовичей"(это то, что назвало задушенного военного "помершем от отравления алкоголем")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:36

  pesikot написав:
  detroytred написав:По буквам, шевеля губами:
объясни, что выбор президента может влиять поболее, чем ток 5%; а также с кем и как сталкивается пересичный своему соратнику.

Раз считаешь, что армагедец.

И не бреши опять.
Я всегда говорил не отлично-хорошо (то есть варенье, по-бухгалерски)), а никак -- ни плохо, ни хорошо.

У вас там смена что ли с будивельником. Теперь ты искажать и демагогически гиперболизировать будешь?

Так говори хоть, что Земля плоская.
Но мне не приписывай, мои утверждения цитируй и не искажай с потолка, если хочешь негатив приписать.

З.ы. и не злоупотребляй категориями ж.. г.. и т.п.
Тут не специалисты по такому))
Можно ж понять, что ты в ж.. и ешь г..

Будь добрее к людям.
Форум для приємного спілкування.

Перешёл на клоунаду. Электорат выбирал президента
О доброте вспомнил, когда мордой макнули в твоё же гуано

Давай тогда, какой там процент падения ВВП при Зеленском ?
Сколько ярдов дыры в бюджете ?

И главное, всё вышеизложенное, в сравнении с каденцией Порошенко :)

Ты же сам заявил, что цена незначительная.
Назови эту цену :)

Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?

Ну куда ты там макаешься, разбирайся сам.

Цифры пока разные прогнозируются: от медчуковских 10%, МВФ 7, офиса президента - 5%. Не особо и слежу.
И что?
Какая доля именно за счёт Зеленского и какова доля от иных факторов?
Сравнение с при Порошенко из той же серии.

Я как не "кричал", что когда-то при ком-то сурерос или суперпадал, так и не "кричу" сейчас.
Так как вопрос весьма и весьма спорный. Как ВВП Совка в фигпоймивчем.
Это у тебя всё однозначно.
Перемога, зрада, покращення, армагедец.

Я считаю, что цена незначительная. Так как не считаю значительной роль ЗЕ вимеющемся падении.

Ты опять мимо.
Я как не заявлял о зубожинни, так и считаю, что его нет и сейчас.
Поэтому цена приемлема, незначительна.

Я и так всегда плачу цену. Ведь я живу на уровне пересичных.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:42

  Kudrjavuy написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?
:shock:
Для этого он "Всё отдал".
- Чего и Вам желаю.
Это не только военные - 11 категорий, что составляют "Государство".
Гроші штука цікава, вони як енергія,нізвідки не зявляються і нікуди не зникають...
Тому
Якщо він віддав - то хто отримав?
Наприклад
Я збудував будинок - мені заплатили гроші ті , хто зараз в цьому будинку живуть...
А якщо я заплатив гроші за існування армії - 2/3 отримувавших ці гроші віддали Крим -педераційникам.
То чому цим 2/3 платила Україна а не росія?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23693
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:46

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?

Да-да))
Влассні?))

Ти их получил за свой товар или труда-услуги.
От покупателя твоего товара или труда- услуги.

Я свои за свой труд-услугу.
От государства.
Которое получает деньги не только с тебя.
Но и то - это уже деньги государства.
А не твои личные.
Хочешь))) не плати этому государству.


Вот и вся разница.
А в твоих фантазиях мне деньги якобы просто так давались.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:55

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?

Це я і так розумію

ИЧСХ, этот военный пенсионер за обещание 100 рублей прибавки к пенсии, разрушит много чего - страну, армию

Пока имеем лишь твоё глупое голословное предположение.

И факт -- что это делать ты умеешь.
Не стесняясь)

Лучше предположи что-нибудь о себе на основании твоих РУБЛЕЙ.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:01

  budivelnik написав:
  Kudrjavuy"[quote="5128772:budivelnik написав:
  pesikot написав:Когда назовёшь эту цену, готов ли ты лично эти деньги заплатить своими деньгами ?
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?
:shock:
Для этого он "Всё отдал".
- Чего и Вам желаю.
Это не только военные - 11 категорий, что составляют "Государство".
Гроші штука цікава, вони як енергія,нізвідки не зявляються і нікуди не зникають...
Тому
Якщо він віддав - то хто отримав?
Наприклад
Я збудував будинок - мені заплатили гроші ті , хто зараз в цьому будинку живуть...
А якщо я заплатив гроші за існування армії - 2/3 отримувавших ці гроші віддали Крим -педераційникам.
То чому цим 2/3 платила Україна а не росія?[/quote]
________________________
Скок заплатил такой товар-результат и отрымав.
Стал платить больше (5% ВВП) результат стал лучше.
Ну и контроль естественно.

Так ты ещё и лох.
Платил не тем.
(Так это выглядит в твоей интерпретации денежного довольствия военнослужащим).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:02

[quote="5128809:budivelnik"]

Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.
Мне повезло больше:
Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!
И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.
А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес"

"Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!
И это касается не только военных - я уже "запарился" Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!
Которых официально ПРОДАЛИ. И в 2011 под ПФ города Донецка - убивали шахтёров - чернобыльцев. Они ведь официально предупреждали - это ППЦ Украине! бы*** тогда пальцем тыкало "денег хотят"(а не исполнения Государственных гарантий) - теперь маемо, що маемо.
- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТВА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 гру, 2020 21:10, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6902690369046905>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.