Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:18
Re: Політичні дискусії
Військовий пенсіонер все життя тільки отримував...
Тому він просто психологічно не розуміє що інші- віддавали.
А раз так , то він і не зрозуміє як це віддавати власні гроші?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:18
Re: Політичні дискусії
Операция была
Провалили на самом последнем этапе
Провалили Зеленский и Ермак
Глава Ми-6 ясно сказал Зеленскому, что Ермак - агент Кремля
Но Зеленский ничего не сделал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:25
Це я і так розумію
ИЧСХ, этот военный пенсионер за обещание 100 рублей прибавки к пенсии, разрушит много чего - страну, армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:34
Для этого он "Всё отдал".
- Чего и Вам желаю.
Это не только военные - 11 категорий, что составляют "Государство".
- Деньгами с большинством расплатиться - не реально.
А имеем .... - "Фокиных, Кравчуков",... "Арестовичей"(это то, что назвало задушенного военного "помершем от отравления алкоголем")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:36
Ну куда ты там макаешься, разбирайся сам.
Цифры пока разные прогнозируются: от медчуковских 10%, МВФ 7, офиса президента - 5%. Не особо и слежу.
И что?
Какая доля именно за счёт Зеленского и какова доля от иных факторов?
Сравнение с при Порошенко из той же серии.
Я как не "кричал", что когда-то при ком-то сурерос или суперпадал, так и не "кричу" сейчас.
Так как вопрос весьма и весьма спорный. Как ВВП Совка в фигпоймивчем.
Это у тебя всё однозначно.
Перемога, зрада, покращення, армагедец.
Я считаю, что цена незначительная. Так как не считаю значительной роль ЗЕ вимеющемся падении.
Ты опять мимо.
Я как не заявлял о зубожинни, так и считаю, что его нет и сейчас.
Поэтому цена приемлема, незначительна.
Я и так всегда плачу цену. Ведь я живу на уровне пересичных.
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:42
Гроші штука цікава, вони як енергія,нізвідки не зявляються і нікуди не зникають...
Тому
Якщо він віддав - то хто отримав?
Наприклад
Я збудував будинок - мені заплатили гроші ті , хто зараз в цьому будинку живуть...
А якщо я заплатив гроші за існування армії - 2/3 отримувавших ці гроші віддали Крим -педераційникам.
То чому цим 2/3 платила Україна а не росія?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:46
Да-да))
Влассні?))
Ти их получил за свой товар или труда-услуги.
От покупателя твоего товара или труда- услуги.
Я свои за свой труд-услугу.
От государства.
Которое получает деньги не только с тебя.
Но и то - это уже деньги государства.
А не твои личные.
Хочешь))) не плати этому государству.
Вот и вся разница.
А в твоих фантазиях мне деньги якобы просто так давались.
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:55
Пока имеем лишь твоё глупое голословное предположение.
И факт -- что это делать ты умеешь.
Не стесняясь)
Лучше предположи что-нибудь о себе на основании твоих РУБЛЕЙ.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:01
Гроші штука цікава, вони як енергія,нізвідки не зявляються і нікуди не зникають...
Тому
Якщо він віддав - то хто отримав?
Наприклад
Я збудував будинок - мені заплатили гроші ті , хто зараз в цьому будинку живуть...
А якщо я заплатив гроші за існування армії - 2/3 отримувавших ці гроші віддали Крим -педераційникам.
То чому цим 2/3 платила Україна а не росія?[/quote]
________________________
Скок заплатил такой товар-результат и отрымав.
Стал платить больше (5% ВВП) результат стал лучше.
Ну и контроль естественно.
Так ты ещё и лох.
Платил не тем.
(Так это выглядит в твоей интерпретации денежного довольствия военнослужащим).
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:02
[quote="5128809:budivelnik"]
Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.
Мне повезло больше:
Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!
И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.
А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес"
"Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!
И это касается не только военных - я уже "запарился" Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!
Которых официально ПРОДАЛИ. И в 2011 под ПФ города Донецка - убивали шахтёров - чернобыльцев. Они ведь официально предупреждали - это ППЦ Украине! бы*** тогда пальцем тыкало "денег хотят"(а не исполнения Государственных гарантий) - теперь маемо, що маемо.
- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТВА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 гру, 2020 21:10, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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