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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6902690369046905 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 22 гру, 2020 21:04 detroytred написав: Так ты ещё и лох.

Платил не тем.

(Так это выглядит в твоей интерпретации денежного довольствия военнослужащим). Так ты ещё и лох.Платил не тем.(Так это выглядит в твоей интерпретации денежного довольствия военнослужащим).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Хоть и грубо. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- Хоть и грубо. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8628 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 21:10 Kudrjavuy написав: budivelnik написав: Kudrjavuy написав: Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.

Мне повезло больше:

Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!

И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.

А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес"



"Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!

И это касается не только военных - я уже запалися Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!

- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины. Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.Мне повезло больше:Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес""Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!И это касается не только военных - я уже запалися Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины.

Отож.

Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.



А тут таке....

Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.

Которые защитят их пожитки.



Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...

Но щось на форуме пыжаться.



Против не тех.

Им объясняю своё мнение, что требовать нормального функционирования нужно с можновладцив (которые ещё и распоряжаются к тому же их деньгами). Отож.Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.А тут таке....Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.Которые защитят их пожитки.Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...Но щось на форуме пыжаться.Против не тех.Им объясняю своё мнение, что требовать нормального функционирования нужно с можновладцив (которые ещё и распоряжаются к тому же их деньгами). Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 гру, 2020 21:29, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23489 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 21:15 detroytred написав: Kudrjavuy написав: Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.

Мне повезло больше:

Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!

И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.

А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес"



"Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!

И это касается не только военных - я уже запалися Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!

- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины. Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.Мне повезло больше:Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес""Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!И это касается не только военных - я уже запалися Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины.

Отож.

Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.



А тут таке....

Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.

Которые защитят их пожитки.



Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...

Но щось на форуме пыжаться. Отож.Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.А тут таке....Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.Которые защитят их пожитки.Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...Но щось на форуме пыжаться.



- "Пианисты" не понимают, что это тяжкий ежедневный(круглосуточный) тяжелый труд.

Полный лишений и обязательств.

Ещё раз - и это не только Армия!

Это не одноразовая акция.

Это постоянный тяжкий труд, во время которого ты ещё и обязан РАЗВИВАТЬСЯ, а не искать себе корм.

бы*** не понимает, что такое "казённый холоп" - которым быть ещё уметь нужно.

- И зачем то ведь это нужно!



Именно из-за "этих", мне довелось миллион раз пожалеть, что остался Верен Родине - Украине.

НЕ ушел ещё в 80е в Иностранный легион. - "Пианисты" не понимают, что это тяжкий ежедневный(круглосуточный) тяжелый труд.Полный лишений и обязательств.Ещё раз - и это не только Армия!Это не одноразовая акция.Это постоянный тяжкий труд, во время которого ты ещё и обязан РАЗВИВАТЬСЯ, а не искать себе корм.бы*** не понимает, что такое "казённый холоп" - которым быть ещё уметь нужно.- И зачем то ведь это нужно!Именно из-за "этих", мне довелось миллион раз пожалеть, что остался Верен Родине - Украине.НЕ ушел ещё в 80е в Иностранный легион. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8628 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22 Кудрявый

Полностью согласен.

Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.



Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.



Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.

В данном государстве, обществе. detroytred

Повідомлень: 23489 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 21:29 detroytred написав: Кудрявый

Полностью согласен.

Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.



Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.



Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.

В данном государстве, обществе. КудрявыйПолностью согласен.Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.В данном государстве, обществе.

Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете".

- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.

Подконтрольное организованному криминалу.

КАК внутреннему так и внешнему.

И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.

Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства) Прошу прощения, не буду вновь, но как раз ВЫ в этом месте- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.Подконтрольное организованному криминалу.КАК внутреннему так и внешнему.И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8628 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6902690369046905 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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