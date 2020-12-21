RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6902690369046905

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:04

  detroytred написав:Так ты ещё и лох.
Платил не тем.
(Так это выглядит в твоей интерпретации денежного довольствия военнослужащим).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- Хоть и грубо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:10

  Kudrjavuy написав:
  budivelnik написав:
  Kudrjavuy написав:Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.
Мне повезло больше:
Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!
И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.
А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес"

"Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!
И это касается не только военных - я уже запалися Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!
- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины.

Отож.
Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.

А тут таке....
Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.
Которые защитят их пожитки.

Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...
Но щось на форуме пыжаться.

Против не тех.
Им объясняю своё мнение, что требовать нормального функционирования нужно с можновладцив (которые ещё и распоряжаются к тому же их деньгами).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 гру, 2020 21:29, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:15

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:Теперь я понимаю, почему столько лет с Вами не получается диалог.
Мне повезло больше:
Большей частью приходится иметь друзей и близких, что НЕ ПРОДАВАЛИ!
И не приводили ПРОДАВАТЕЛЕЙ.
А торговать Родиной - самый прибыльный "бизнес"

"Армия" и ВС - это не "одноразовая акция"!!!
И это касается не только военных - я уже запалися Вам объяснять с 2011 года - 11 категорий!
- Их нет - НЕТ ГОСУДАРСТА - есть "пианисты" и лицедеи. "Продаватели" Родины всех мастей. ЛЮДИ(это не люди - это ... что бы не забанили) - без Родины.

Отож.
Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.

А тут таке....
Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.
Которые защитят их пожитки.

Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...
Но щось на форуме пыжаться.


- "Пианисты" не понимают, что это тяжкий ежедневный(круглосуточный) тяжелый труд.
Полный лишений и обязательств.
Ещё раз - и это не только Армия!
Это не одноразовая акция.
Это постоянный тяжкий труд, во время которого ты ещё и обязан РАЗВИВАТЬСЯ, а не искать себе корм.
бы*** не понимает, что такое "казённый холоп" - которым быть ещё уметь нужно.
- И зачем то ведь это нужно!

Именно из-за "этих", мне довелось миллион раз пожалеть, что остался Верен Родине - Украине.
НЕ ушел ещё в 80е в Иностранный легион.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22

Кудрявый
Полностью согласен.
Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.

Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.

Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.
В данном государстве, обществе.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23489
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:29

  detroytred написав:Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.

Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.

Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.
В данном государстве, обществе.

Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете".
- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.
Подконтрольное организованному криминалу.
КАК внутреннему так и внешнему.
И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.
Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства)

Населению - конкретно производителю навязано "Три колоска", остальные продают Украину оптом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 20.09.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6902690369046905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.