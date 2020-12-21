++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- Хоть и грубо.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:04
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- Хоть и грубо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:10
Отож.
Создатели благ считали, что достаточно формального государства с формальной армией.
А тут таке....
Оказалось нужны и реальная армия, и реальное гос-во.
Которые защитят их пожитки.
Теперь видим, что потребовать у можновладцив, которые собственно и управляют этим государством, и армией, не могут...
Но щось на форуме пыжаться.
Против не тех.
Им объясняю своё мнение, что требовать нормального функционирования нужно с можновладцив (которые ещё и распоряжаются к тому же их деньгами).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 гру, 2020 21:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:15
- "Пианисты" не понимают, что это тяжкий ежедневный(круглосуточный) тяжелый труд.
Полный лишений и обязательств.
Ещё раз - и это не только Армия!
Это не одноразовая акция.
Это постоянный тяжкий труд, во время которого ты ещё и обязан РАЗВИВАТЬСЯ, а не искать себе корм.
бы*** не понимает, что такое "казённый холоп" - которым быть ещё уметь нужно.
- И зачем то ведь это нужно!
Именно из-за "этих", мне довелось миллион раз пожалеть, что остался Верен Родине - Украине.
НЕ ушел ещё в 80е в Иностранный легион.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22
Кудрявый
Полностью согласен.
Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.
Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.
Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.
В данном государстве, обществе.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:29
Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете".
- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.
Подконтрольное организованному криминалу.
КАК внутреннему так и внешнему.
И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.
Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства)
Населению - конкретно производителю навязано "Три колоска", остальные продают Украину оптом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|