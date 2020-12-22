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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6902690369046905

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22

Кудрявый
Полностью согласен.
Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.

Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.

Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.
В данном государстве, обществе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:34

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Полностью согласен.
Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.

Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.

Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.
В данном государстве, обществе.

Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете".
- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.
Подконтрольное организованному криминалу.
КАК внутреннему так и внешнему.
И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.
Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства)

И как Вы представляете себе ответственность этих инвесторов (пересичных)?
Какими действиями?
Как организоваться?
Как достучаться до непонимающих?
Как противостоять этим далеко не дуракам (криминалу)?

Что-то без части этих самих можновладцив замутить)) такое не получится))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:47

  detroytred написав:И как Вы представляете себе ответственность этих инвесторов (пересичных)?

Пальцем покажите, где Вы увидели "пересичного" собственником приватизатором?
При приватизации - обязательны "инвест обязательства" - их выполнения?
И возврат в госсобственность?
- "0"
Ведь в экономике(как в науке, так и на праактике) давно всё просчитано и разрешено.
Только странно, всё делают наоборот.

  detroytred написав:Какими действиями?
Законными!

  detroytred написав:Как организоваться?
Мы уже "организованы" в Государство - причина его недеспособности?
  detroytred написав:Как достучаться до непонимающих?
Население - и есть основной источник производства - благосостояния. Не кради - развивай.(ведь за это Государство ещё и платит деньги)
  detroytred написав:Как противостоять этим далеко не дуракам (криминалу)?

1. - "Военное Положение"
2. - Радикальное и тотальное прямое исполнение Конституции Украины.
От этого никуда не деться - Авгиевые конюшни нужно чистить.
Иначе - ...опа.
  detroytred написав:Что-то без части этих самих можновладцив замутить)) такое не получится))

Если пошли по пути Хазарского Каганата - то до конца его устройство нужно исполнять:
- Год прошёл - и что Когану?
Последнее, земельку - продал?
Все базовые гос заводы, шахты, порты, Ж/Д,.....- бред какой то, словно в бредовом сне, тяжк больного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:57

Kudrjavuy
Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).

Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:18

  detroytred написав:Kudrjavuy
Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).

Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
По ваучеру, говорите, - ну, ну.
А Вы помните, что:
1. по ваучеры - были приватизированы не все предприятия?
2. инвестфонды с ваучерами - активно вывели усё.
Практика стандартна деление, ответвление - продажа. Банкротство основных фондов.
3. Следуя Вашей логике Л.Д.Кучма, во главе "красных директоров" - был мессией для Украины. Пока Е.Звягильский не решил делать деньги самостоятельно, не мелочась на откатах.(и здесь пришел откровенный ППЦ)


Система с ваучерами была заранее проигрышна и строилась на государственном уровне под криминал.
Вместо создания системы восстановления - а на тот период отсутствовала банковская и финансовая система.(что и как нужно было делать? Деньги - обеспеченные производством)

- Но это было уже давно, и не понимать это то же пагубно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 гру, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 22:24

Re: Політичні дискусії

Х...ло и ко.
Спят и видят кадры с Муаммаром Каддафи, Саддамом Хусейном, Курманбеком Бакиевым, Януковичем, ....
https://gordonua.com/news/worldnews/put ... 32641.html

От Агрессора - это перл!
https://twitter.com/newkc14/status/1341409711040675845
Интересно, как бы это прокомментировал Волгарь?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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