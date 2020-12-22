Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Кудрявый Полностью согласен. Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.
Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.
Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих. В данном государстве, обществе.
Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете". - Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне. Подконтрольное организованному криминалу. КАК внутреннему так и внешнему. И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине. Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства)
И как Вы представляете себе ответственность этих инвесторов (пересичных)? Какими действиями? Как организоваться? Как достучаться до непонимающих? Как противостоять этим далеко не дуракам (криминалу)?
Что-то без части этих самих можновладцив замутить)) такое не получится))
detroytred написав:И как Вы представляете себе ответственность этих инвесторов (пересичных)?
Пальцем покажите, где Вы увидели "пересичного" собственником приватизатором? При приватизации - обязательны "инвест обязательства" - их выполнения? И возврат в госсобственность? - "0" Ведь в экономике(как в науке, так и на праактике) давно всё просчитано и разрешено. Только странно, всё делают наоборот.
detroytred написав:Какими действиями?
Законными!
detroytred написав:Как организоваться?
Мы уже "организованы" в Государство - причина его недеспособности?
detroytred написав:Как достучаться до непонимающих?
Население - и есть основной источник производства - благосостояния. Не кради - развивай.(ведь за это Государство ещё и платит деньги)
detroytred написав:Как противостоять этим далеко не дуракам (криминалу)?
1. - "Военное Положение" 2. - Радикальное и тотальное прямое исполнение Конституции Украины. От этого никуда не деться - Авгиевые конюшни нужно чистить. Иначе - ...опа.
detroytred написав:Что-то без части этих самих можновладцив замутить)) такое не получится))
Если пошли по пути Хазарского Каганата - то до конца его устройство нужно исполнять: - Год прошёл - и что Когану? Последнее, земельку - продал? Все базовые гос заводы, шахты, порты, Ж/Д,.....- бред какой то, словно в бредовом сне, тяжк больного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Kudrjavuy Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).
Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт?
По ваучеру, говорите, - ну, ну. А Вы помните, что: 1. по ваучеры - были приватизированы не все предприятия? 2. инвестфонды с ваучерами - активно вывели усё. Практика стандартна деление, ответвление - продажа. Банкротство основных фондов. 3. Следуя Вашей логике Л.Д.Кучма, во главе "красных директоров" - был мессией для Украины. Пока Е.Звягильский не решил делать деньги самостоятельно, не мелочась на откатах.(и здесь пришел откровенный ППЦ)
Система с ваучерами была заранее проигрышна и строилась на государственном уровне под криминал. Вместо создания системы восстановления - а на тот период отсутствовала банковская и финансовая система.(что и как нужно было делать? Деньги - обеспеченные производством)
- Но это было уже давно, и не понимать это то же пагубно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 гру, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.