Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Кудрявый Полностью согласен. Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.
Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.
Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих. В данном государстве, обществе.
Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете". - Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне. Подконтрольное организованному криминалу. КАК внутреннему так и внешнему. И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине. Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства)
И как Вы представляете себе ответственность этих инвесторов (пересичных)? Какими действиями? Как организоваться? Как достучаться до непонимающих? Как противостоять этим далеко не дуракам (криминалу)?
Что-то без части этих самих можновладцив замутить)) такое не получится))
detroytred написав:Kudrjavuy Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).
Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт?
По ваучеру, говорите, - ну, ну. А Вы помните, что: 1. по ваучеры - были приватизированы не все предприятия? 2. инвестфонды с ваучерами - активно вывели усё. Практика стандартна деление, ответвление - продажа. Банкротство основных фондов. 3. Следуя Вашей логике Л.Д.Кучма, во главе "красных директоров" - был мессией для Украины. Пока Е.Звягильский не решил делать деньги самостоятельно, не мелочась на откатах.(и здесь пришел откровенный ППЦ) До сих пор по умершим городам Украины стоят незаконченные стройки - брошенные на уровне 92-94, словно темные памятники - великим Продавателям Украины.
Система с ваучерами была заранее проигрышна и строилась на государственном уровне под криминал. Вместо создания системы восстановления - а на тот период отсутствовала банковская и финансовая система.(что и как нужно было делать? Деньги - обеспеченные производством)
- Но это было уже давно, и не понимать это то же пагубно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 гру, 2020 23:23, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить
Группа специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " по распоряжению министра МВД Авакова прибыла в Харьков. Непосредственно в Харькове - в распоряжение и.о. городского головы Игоря Терехова.
В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
International Centre for Settlement of Investment Disputes (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, Вашингтон, округ Колумбия, США ) принял к рассмотрению иск компании Philip Morris International к правительству Украины в связи с решением Антимонопольного комитета Украины оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора ООО "Тедис Украина", бенефициарными владельцами которой являются Борис Кауфман, Ричард Дориан и Ричард Даксбери. Назначеный Зеленским губернатором Одесской области Сергей Гриневецкий - креатура Кауфмана.
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21.12.2020
Кабмин назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики.
Буславець написала написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики. В "Слуге народа" активно обсуждают размер "занесенного наверх" за назначения Витренко.
В служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, Совету ЕС рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021 года.
Татаров начал движение " с вещами, на выход". Пока только в ОПУ. Ермак потребовал от Татарова заявления на сложение полномочий на период расследования НАБУ. Извечная доля "татаровых" - вытерли ноги, выбросили.
Не пропихнув Витренко даже через своих депутатов в ВР, Зеленский применил "схему Буславец" для назначения Витренко. Сначала Кабмин назначит его заместителем министра энергетики, а потом и.о. министра энергетики.
Состоявшееся 20 декабря 2020 г. заседание Еврокомиссии рассмотрело вопрос о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Предложения переданы в Совет Европейского Союза. Содержание предложений нам пока не известно.
Реальное количество умерших от коронавируcа врачей - 416 Юридически принят факт - 258. (остальным указано что заражение произошло вне выполнения профессиональных обязанностей) Выплаты получили 22 семьи. По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. * * см. наше сообщение 21.09.2020 г. "...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "
Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Ті, що зрадили, залишились в Криму і пішли на службу ворогу. Мамчур отримав нагороду за мужність: 22 березня 2014 року, не отримавши підтримку Збройних сил України, 204-та бригада тактичної авіації на чолі з Ю. В. Мамчуром самостійно здійснювала оборону військової частини А-4515. У зв'язку з не рівним співвідношенням бойових сил та бездіяльністю керівництва міністерства оборони України на чолі з І. Й. Тенюхом, військова частина А-4515 була захоплена російськими окупаційними військами та невідомими озброєними особами. Особовий склад 204-ї бригади тактичної авіації був вимушений покинути військову частину. За повідомленнями ЗМІ, після штурму військової частини полковника Юлія Мамчура було викрадено російськими військовими. У повідомленні на офіційному сайті військової частини А-4515, командира Мамчура «насильно викликали на переговори в штаб ЧФ РФ». Командир встиг зателефонувати дружині і повідомити про те, що його захопили. За словами Лариси Мамчур, дружини полковника, її чоловіка повезли до севастопольської військової в'язниці. Разом з тим, підлеглі Мамчура заявили, що не залишать захоплену російськими військами базу, доки Мамчур не повернеться[7].
26 березня 2014 року полковник Мамчур разом з 5 іншими захопленими українськими офіцерами у супроводі російських автоматників залишив територію Криму[8]. Після повернення з полону полковник повідомив, що його 3,5 доби утримували в одиночній камері, здійснювали психологічний тиск, намагаючись переконати перейти на сторону російської армії:
Три з половиною дні мене тримали в одиночній камері. Перший день зі мною постійно розмовляли невідомі російські військові — намагалися переконати зрадити військовій присязі народу України, перейти на службу в російську армію.
Потім був просто психологічний тиск — не давали спати, стукали прикладами по дверях. Самопочуття хороше, настрій бойовий. Що робитиму далі? Спочатку прийму душ, потім буду ухвалювати рішення. Слава Україні![9]
Брехня там написана. Ще 3 березня Мамчур наказав здати зброю і росіяни опечатали оружейку, тому ніякої оборони до 22.03 ніхто не держав. А 4.03 він влаштував показушний марш. Так багато залишилось в Криму саме через дії таких мамчурів-турчинових.
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