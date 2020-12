Форуми / Казна: бюджет, податки,

Полностью согласен.

Все институты государства важны и необходимы для нормального функционирования процессов в обществе.



Тогда и выхлоп у хлибороба будет выше, и життя краще и безпечнiше.



Но начинается всё не с полицейского, налоговиками, врача, всл и т.д., а с власть имущих.

В данном государстве, обществе.

Прошу прощения, не буду вновь "ПРОТИУСІХ", но как раз ВЫ в этом месте "буксуете".

- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.

Подконтрольное организованному криминалу.

КАК внутреннему так и внешнему.

И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.

Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства) Прошу прощения, не буду вновь, но как раз ВЫ в этом месте- Наша трагедия это насильственное разрушение структуры Государства под нажимом из-вне.Подконтрольное организованному криминалу.КАК внутреннему так и внешнему.И причина этому "приватизация" организованная криминалом в Украине.Полная без ответственность "счастливых, одарённых, инвесторов" - и на этом я язык протёр.(банально- экономика Государства)

И как Вы представляете себе ответственность этих инвесторов (пересичных)?

Какими действиями?

Как организоваться?

Как достучаться до непонимающих?

Как противостоять этим далеко не дуракам (криминалу)?



Что-то без части этих самих можновладцив замутить)) такое не получится))

Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).



Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт?

Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).



Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт? Извиняюсь, я сначала понял, что инвесторы - это пересичные (получившие по ваучеру).Так кто и как будет делать можновладцив ответственными? И почему вдруг начнёт?



По ваучеру, говорите, - ну, ну.

А Вы помните, что:

1. по ваучеры - были приватизированы не все предприятия?

2. инвестфонды с ваучерами - активно вывели усё.

Практика стандартна деление, ответвление - продажа. Банкротство основных фондов.

3. Следуя Вашей логике Л.Д.Кучма, во главе "красных директоров" - был мессией для Украины. Пока Е.Звягильский не решил делать деньги самостоятельно, не мелочась на откатах.(и здесь пришел откровенный ППЦ) До сих пор по умершим городам Украины стоят незаконченные стройки - брошенные на уровне 92-94, словно темные памятники - великим Продавателям Украины.





Система с ваучерами была заранее проигрышна и строилась на государственном уровне под криминал.

Вместо создания системы восстановления - а на тот период отсутствовала банковская и финансовая система.(что и как нужно было делать? Деньги - обеспеченные производством)



По ваучеру, говорите, - ну, ну.
А Вы помните, что:
1. по ваучеры - были приватизированы не все предприятия?
2. инвестфонды с ваучерами - активно вывели усё.
Практика стандартна деление, ответвление - продажа. Банкротство основных фондов.
3. Следуя Вашей логике Л.Д.Кучма, во главе "красных директоров" - был мессией для Украины. Пока Е.Звягильский не решил делать деньги самостоятельно, не мелочась на откатах.(и здесь пришел откровенный ППЦ) До сих пор по умершим городам Украины стоят незаконченные стройки - брошенные на уровне 92-94, словно темные памятники - великим Продавателям Украины.

Система с ваучерами была заранее проигрышна и строилась на государственном уровне под криминал.
Вместо создания системы восстановления - а на тот период отсутствовала банковская и финансовая система.(что и как нужно было делать? Деньги - обеспеченные производством)

- Но это было уже давно, и не понимать это то же пагубно.

Спят и видят кадры с Муаммаром Каддафи, Саддамом Хусейном, Курманбеком Бакиевым, Януковичем, ....

https://gordonua.com/news/worldnews/put ... 32641.html



От Агрессора - это перл!

https://twitter.com/newkc14/status/1341409711040675845

Спят и видят кадры с Муаммаром Каддафи, Саддамом Хусейном, Курманбеком Бакиевым, Януковичем, ....

https://gordonua.com/news/worldnews/put ... 32641.html

От Агрессора - это перл!

https://twitter.com/newkc14/status/1341409711040675845

Интересно, как бы это прокомментировал Волгарь? Х...ло и ко.

Повідомлень: 8627 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 23:45 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

22.‎12.‎2020



Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить



Группа специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " по распоряжению министра МВД Авакова прибыла в Харьков. Непосредственно в Харькове - в распоряжение и.о. городского головы Игоря Терехова.



В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.



International Centre for Settlement of Investment Disputes (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, Вашингтон, округ Колумбия, США ) принял к рассмотрению иск компании Philip Morris International к правительству Украины в связи с решением Антимонопольного комитета Украины оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора ООО "Тедис Украина", бенефициарными владельцами которой являются Борис Кауфман, Ричард Дориан и Ричард Даксбери. Назначеный Зеленским губернатором Одесской области Сергей Гриневецкий - креатура Кауфмана.





Печерский райсуд г. Киева удовлетворил иск Журавля Сергея Анатольевича и обзал ГБР начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий повлекших гибель человека. (Ярослав Журавель, морпех умерший от ран под Зайцево под "личным контролем" Зеленского)





Дифирамбы харьковской "элиты" Кернесу, "... имевшему собственное видение развития города" (В. Зеленский), очень быстро поутихнут, когда эта "элита" ознакомится с реальным финансовым положением дел в Харькове. В отличии от, к примеру , Кличко, Кернес до последнего управлял городом лично, вел собственную бухгалтерию и точно знал реальную ситуацию. Она далеко не такая, как в официальных цифрах.



‎21.‎12.‎2020



Кабмин назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики.



Буславець написала написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики. В "Слуге народа" активно обсуждают размер "занесенного наверх" за назначения Витренко.



В служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, Совету ЕС рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021 года.



Татаров начал движение " с вещами, на выход". Пока только в ОПУ. Ермак потребовал от Татарова заявления на сложение полномочий на период расследования НАБУ.

Извечная доля "татаровых" - вытерли ноги, выбросили.



Не пропихнув Витренко даже через своих депутатов в ВР, Зеленский применил "схему Буславец" для назначения Витренко. Сначала Кабмин назначит его заместителем министра энергетики, а потом и.о. министра энергетики.



Состоявшееся 20 декабря 2020 г. заседание Еврокомиссии рассмотрело вопрос о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Предложения переданы в Совет Европейского Союза. Содержание предложений нам пока не известно.



Реальное количество умерших от коронавируcа врачей - 416

Юридически принят факт - 258. (остальным указано что заражение произошло вне выполнения профессиональных обязанностей)

Выплаты получили 22 семьи.



По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *

* см. наше сообщение 21.‎09.‎2020 г.

"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "



Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8627 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 23:55 lapay написав: Ті, що зрадили, залишились в Криму і пішли на службу ворогу. Мамчур отримав нагороду за мужність:

22 березня 2014 року, не отримавши підтримку Збройних сил України, 204-та бригада тактичної авіації на чолі з Ю. В. Мамчуром самостійно здійснювала оборону військової частини А-4515. У зв'язку з не рівним співвідношенням бойових сил та бездіяльністю керівництва міністерства оборони України на чолі з І. Й. Тенюхом, військова частина А-4515 була захоплена російськими окупаційними військами та невідомими озброєними особами. Особовий склад 204-ї бригади тактичної авіації був вимушений покинути військову частину. За повідомленнями ЗМІ, після штурму військової частини полковника Юлія Мамчура було викрадено російськими військовими. У повідомленні на офіційному сайті військової частини А-4515, командира Мамчура «насильно викликали на переговори в штаб ЧФ РФ». Командир встиг зателефонувати дружині і повідомити про те, що його захопили. За словами Лариси Мамчур, дружини полковника, її чоловіка повезли до севастопольської військової в'язниці. Разом з тим, підлеглі Мамчура заявили, що не залишать захоплену російськими військами базу, доки Мамчур не повернеться[7].



26 березня 2014 року полковник Мамчур разом з 5 іншими захопленими українськими офіцерами у супроводі російських автоматників залишив територію Криму[8]. Після повернення з полону полковник повідомив, що його 3,5 доби утримували в одиночній камері, здійснювали психологічний тиск, намагаючись переконати перейти на сторону російської армії:



Три з половиною дні мене тримали в одиночній камері. Перший день зі мною постійно розмовляли невідомі російські військові — намагалися переконати зрадити військовій присязі народу України, перейти на службу в російську армію.



Потім був просто психологічний тиск — не давали спати, стукали прикладами по дверях. Самопочуття хороше, настрій бойовий. Що робитиму далі? Спочатку прийму душ, потім буду ухвалювати рішення. Слава Україні![9]

Брехня там написана.
Ще 3 березня Мамчур наказав здати зброю і росіяни опечатали оружейку, тому ніякої оборони до 22.03 ніхто не держав. А 4.03 він влаштував показушний марш.
Так багато залишилось в Криму саме через дії таких мамчурів-турчинових.

Брехня там написана.

Ще 3 березня Мамчур наказав здати зброю і росіяни опечатали оружейку, тому ніякої оборони до 22.03 ніхто не держав. А 4.03 він влаштував показушний марш.

Так багато залишилось в Криму саме через дії таких мамчурів-турчинових. Брехня там написана.Ще 3 березня Мамчур наказав здати зброю і росіяни опечатали оружейку, тому ніякої оборони до 22.03 ніхто не держав. А 4.03 він влаштував показушний марш.Так багато залишилось в Криму саме через дії таких мамчурів-турчинових. Увага, на форумі порохата цензура.

Повідомлень: 1034 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 00:01 pesikot написав: Операция была

Провалили на самом последнем этапе



Провалили Зеленский и Ермак



Глава Ми-6 ясно сказал Зеленскому, что Ермак - агент Кремля

Но Зеленский ничего не сделал Операция былаПровалили на самом последнем этапеПровалили Зеленский и ЕрмакГлава Ми-6 ясно сказал Зеленскому, что Ермак - агент КремляНо Зеленский ничего не сделал

Ага, була, правда ні один діючий співробітник спецслужб її не підтвердив

Ти так і не відповів, хто ж був джерелом інформації про надсекретну розмову для порохоботів, виходить сам голова МІ-6

Брехуни. Ага, була, правда ні один діючий співробітник спецслужб її не підтвердивТи так і не відповів, хто ж був джерелом інформації про надсекретну розмову для порохоботів, виходить сам голова МІ-6Брехуни. Увага, на форумі порохата цензура.

