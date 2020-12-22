А какие темники можно?
Или вы из этих.. "уставших и отчаявшихся", голосовавших "за кота", а теперь сокрушающихся о несбывшемся Голобородько ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:31
А какие темники можно?
Или вы из этих.. "уставших и отчаявшихся", голосовавших "за кота", а теперь сокрушающихся о несбывшемся Голобородько ?
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 23 гру, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:47
Интересно, что запоют наши зелебобики, когда Bellingcat подтвердит слив спецоперации?
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:58
З усіма своїми джерелами ви облажались то тепер надієтесь на Bellingcat?
Вангую, що документально нічого більше про операцію не буде сказано крім того, що я писав, а потім озвучив Єрмак.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:01
Re: Політичні дискусії
Одне питання - хто зробив і виклав записи розмов з вагнерівцями?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:07
Так тут цієї пропаганди більше ніж багато де. Судячи з опитування тут 43% прихильників Жмурука, тут у них лєжбіще.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:13
Ну побачимо. Раніше все можна було звалити на порохопропаганду, а після Bellingcat прийдеться включати медвечуко-шарійовську пластинку про "внешнее управленіє", "козни запада" і "сарасят".
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:43
Я не о Вас, лично для Вас велкам.
Пенсов из объятий телевизора клещами не оторвешь, а там политические ток-шоу, и вся правда жизни только там.
ПС: за ЗЕбородько никогда не педалил. Вообще считаю, что Зе сейчас успешно продолжает все инициативы По, разве что кроме истерии АТОПУТЕННАПАДЕТ
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 23 гру, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:43
Факт зради(зливу) підтвердити неможливо! Слухайте інтерв'ю уважно.
Які, наприклад, докази підтвердять факт зради?
А факт зриву операції - підтверджено.
Причина провалу операції - її відкладення!!!
Тобто формально "злив" доказати взагалі неможливо. Просто "відклали" операцію. А чому відклали? - Варіантів море. Боялись що буде провал, наприклад.
Він назвав причини зриву(відкладення), їх тільки 2: зрада або дуже-дуже невірне рішення керівництва(фактично еквівалентно зраді).
Думаю нових висновків в фільмі не буде. Просто буде підтвердження того, що він сказав в цьому інтерв"ю.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 гру, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:54
- Говорите тянуть сюда "темники"? Ну-ну.
Или количество полученного нала, что озвучено было ранее?(каждым!)
Или что "Хорватский сценарий" нужно начинать с правительственного квартала?
- Дык уся Украина с этим согласна, для этого даже лицедеев, как "пушечное мясо" наняли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:55
Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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