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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6904690569066907

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03

  andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено.
Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11

  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!
Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.
Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.

Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.
А ось по Майдану - там все зрозуміло.
andrijk777
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