Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11
Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!
Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.
Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.
Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.
А ось по Майдану - там все зрозуміло.
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