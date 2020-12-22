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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6904690569066907

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03

  andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено.
Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11

  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!
Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.
Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.

Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.
А ось по Майдану - там все зрозуміло.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:17

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено.
Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Лікарі в психлікарні не всесильні.
Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. :D :D Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.
*я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. :D Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:35

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено.
Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.

Суть в другом:
- Зачем Украине те и другие?
Вместо решения насущных проблем отвлекают чистой уголовщиной(при чём антиукраинскими деяниями) - их по определению не должно быть. - в стране Война, голод, разруха, процветание экономического криминала,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:43

  andrijk777 написав:
  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!
Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.
Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.

Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.
А ось по Майдану - там все зрозуміло.

:oops: :cry: мне стыдно за Вас.
Такое происходит практически ежедневно.
Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом".
Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову...
Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но....
- При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.

Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:44

  Kudrjavuy написав:
  andrijk777 написав:
  Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ?
Вам нужен Bellingcat ??? :shock:

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!
Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.
Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.

Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.
А ось по Майдану - там все зрозуміло.

:oops: :cry: мне стыдно за Вас.
Такое происходит практически ежедневно.
Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом".
Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову...
Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но....
- При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.

Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований.

А ви в мене в ігнорі :D :D
ежедневно??? Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє століття. Якщо є - в студію.
Чорновіл. Думав над цим питанням зовсім недавно. І все більш схиляюсь до думки, що Кучма до цього не причетний(або це було не вбивство). Дивлячись як ліквідовують своїх конкурентів Лукашенко і Путін, як "вспливають" різня факти і свідки, як непрофесійно це все робилося, сумнівів(у вбивстві) все більше.
А ваш "інтерес" так і залишиться. Над-то давно це було. Правди скоріш за все ми ніколи не дізнаємось.
І не ідеалізуйте Чорновола. Так його і не вибрали б, не мав він 50% підтримки ніколи.
Розслідування Bellingcat оплачував($10000) сам "головний розслідувач" Христо Грозев з власної кишені! Можете цьому не вірити - ваше діло, але я вірю. Він людина не бідна(10 мільйонів активів) і психологія таких людей дещо інша.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:49

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено.
Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Лікарі в психлікарні не всесильні.
Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. :D :D Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.
*я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. :D Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези.

Яке дурне :D
Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:00

  andrijk777 написав:ежедневно??? Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє століття. Якщо є - в студію.

:shock: Глупость человеческая - "безмежна"!
Говорят, медведя можно научить кататься на велосипеде, но что-то доказать, или объяснить глупому - бесполезно.(особенно, когда он "кому-то" очень нужен).
Вам целый фильм по этому поводу "наследник" называется выставлял, целый ряд официальных свидетельств по КАЖДОМУ.
И если диалог вёлся с bevzaalex, то это не значит, что он был в зоне не доступа для ВСЕХ.
При чём со свидетельствами официальных лиц от Майора Мельниченко, что подкреплено официально признанными оригинальными записями.
- Прекращайте заниматься анонизмом.(это давно не имеет смысла, в общении со взрослыми)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:33

  unicdima написав:Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди.

От буде цікаво, що ти заспіваєш, коли "бутусівько-порошенківська" весія буде на 100% підтверджена розслідуванням Bellingcat.
Schmit
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