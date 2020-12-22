Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6905690669076908> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03 andrijk777 написав: А факт зриву операції - підтверджено.

Причина провалу операції - її відкладення!!! А факт зриву операції - підтверджено.Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Kudrjavuy написав: Неужели своего ума НЕТ?

Вам нужен Bellingcat ??? Неужели своего ума НЕТ?Вам нужен Bellingcat ???

Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится. Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится. Schmit

Повідомлень: 1856 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11 Kudrjavuy написав: Неужели своего ума НЕТ?

Вам нужен Bellingcat ??? Неужели своего ума НЕТ?Вам нужен Bellingcat ???

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!

Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.

Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.



Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.

А ось по Майдану - там все зрозуміло. Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.А ось по Майдану - там все зрозуміло. andrijk777

Повідомлень: 2700 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:17 Schmit написав: andrijk777 написав: А факт зриву операції - підтверджено.

Причина провалу операції - її відкладення!!! А факт зриву операції - підтверджено.Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Лікарі в психлікарні не всесильні.

Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.

*я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези. Лікарі в психлікарні не всесильні.Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв.Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.*я ігнорую таких як. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По.Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези. andrijk777

Повідомлень: 2700 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:35 Schmit написав: andrijk777 написав: А факт зриву операції - підтверджено.

Причина провалу операції - її відкладення!!! А факт зриву операції - підтверджено.Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Kudrjavuy написав: Неужели своего ума НЕТ?

Вам нужен Bellingcat ??? Неужели своего ума НЕТ?Вам нужен Bellingcat ???

Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится. Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.

Суть в другом:

- Зачем Украине те и другие?

Вместо решения насущных проблем отвлекают чистой уголовщиной(при чём антиукраинскими деяниями) - их по определению не должно быть. - в стране Война, голод, разруха, процветание экономического криминала,..... Суть в другом:- Зачем Украине те и другие?Вместо решения насущных проблем отвлекают чистой уголовщиной(при чём антиукраинскими деяниями) -- в стране Война, голод, разруха, процветание экономического криминала,..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8634 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:43 andrijk777 написав: Kudrjavuy написав: Неужели своего ума НЕТ?

Вам нужен Bellingcat ??? Неужели своего ума НЕТ?Вам нужен Bellingcat ???

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!

Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.

Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.



Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.

А ось по Майдану - там все зрозуміло. Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.А ось по Майдану - там все зрозуміло.

мне стыдно за Вас.

Такое происходит практически ежедневно.

Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом".

Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову...

Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но....

- При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.



Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований. мне стыдно за Вас.Такое происходит практически ежедневно.Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом".Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову...Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но....- При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8634 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 15:44 Kudrjavuy написав: andrijk777 написав: Kudrjavuy написав: Неужели своего ума НЕТ?

Вам нужен Bellingcat ??? Неужели своего ума НЕТ?Вам нужен Bellingcat ???

Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!

Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.

Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.



Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.

А ось по Майдану - там все зрозуміло. Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.А ось по Майдану - там все зрозуміло.

мне стыдно за Вас.

Такое происходит практически ежедневно.

Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом".

Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову...

Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но....

- При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.



Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований. мне стыдно за Вас.Такое происходит практически ежедневно.Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом".Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову...Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но....- При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований.

А ви в мене в ігнорі

ежедневно??? Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє століття. Якщо є - в студію.

Чорновіл. Думав над цим питанням зовсім недавно. І все більш схиляюсь до думки, що Кучма до цього не причетний(або це було не вбивство). Дивлячись як ліквідовують своїх конкурентів Лукашенко і Путін, як "вспливають" різня факти і свідки, як непрофесійно це все робилося, сумнівів(у вбивстві) все більше.

А ваш "інтерес" так і залишиться. Над-то давно це було. Правди скоріш за все ми ніколи не дізнаємось.

І не ідеалізуйте Чорновола. Так його і не вибрали б, не мав він 50% підтримки ніколи.

Розслідування Bellingcat оплачував($10000) сам "головний розслідувач" Христо Грозев з власної кишені! Можете цьому не вірити - ваше діло, але я вірю. Він людина не бідна(10 мільйонів активів) і психологія таких людей дещо інша. А ви в мене в ігноріЯ не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє. Якщо є - в студію.Чорновіл. Думав над цим питанням зовсім недавно. І все більш схиляюсь до думки, що Кучма до цього не причетний(або це було не вбивство). Дивлячись як ліквідовують своїх конкурентів Лукашенко і Путін, як "вспливають" різня факти і свідки, як непрофесійно це все робилося, сумнівів(у вбивстві) все більше.А ваш "інтерес" так і залишиться. Над-то давно це було. Правди скоріш за все ми ніколи не дізнаємось.І не ідеалізуйте Чорновола. Так його і не вибрали б, не мав він 50% підтримки ніколи.Розслідування Bellingcat оплачував($10000) сам "головний розслідувач" Христо Грозев з власної кишені! Можете цьому не вірити - ваше діло, але я вірю. Він людина не бідна(10 мільйонів активів) і психологія таких людей дещо інша. andrijk777

Повідомлень: 2700 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 15:49 andrijk777 написав: Schmit написав: andrijk777 написав: А факт зриву операції - підтверджено.

Причина провалу операції - її відкладення!!! А факт зриву операції - підтверджено.Причина провалу операції - її відкладення!!!

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.

Лікарі в психлікарні не всесильні.

Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.

*я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези. Лікарі в психлікарні не всесильні.Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв.Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.*я ігнорую таких як. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По.Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези.

Яке дурне

Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди. Яке дурнеРоботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1039 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 16:00 andrijk777 написав: ежедневно??? Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє століття. Якщо є - в студію.

Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє. Якщо є - в студію.

Глупость человеческая - "безмежна"!

Говорят, медведя можно научить кататься на велосипеде, но что-то доказать, или объяснить глупому - бесполезно.(особенно, когда он "кому-то" очень нужен).

Вам целый фильм по этому поводу "наследник" называется выставлял, целый ряд официальных свидетельств по КАЖДОМУ.

И если диалог вёлся с bevzaalex, то это не значит, что он был в зоне не доступа для ВСЕХ.

При чём со свидетельствами официальных лиц от Майора Мельниченко, что подкреплено официально признанными оригинальными записями.

- Прекращайте заниматься анонизмом.(это давно не имеет смысла, в общении со взрослыми) Глупость человеческая - "безмежна"!Говорят, медведя можно научить кататься на велосипеде, но что-то доказать, или объяснить глупому - бесполезно.(особенно, когда он "кому-то" очень нужен).Вам целый фильм по этому поводу "наследник" называется выставлял, целый ряд официальных свидетельств поИ если диалог вёлся с, то это не значит, что он был в зоне не доступа для ВСЕХ.При чём со свидетельствами официальных лиц от Майора Мельниченко, что подкреплено официально признанными оригинальными записями.- Прекращайте заниматься анонизмом.(это давно не имеет смысла, в общении со взрослыми) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8634 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 16:33 unicdima написав: Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди. Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди.

От буде цікаво, що ти заспіваєш, коли "бутусівько-порошенківська" весія буде на 100% підтверджена розслідуванням Bellingcat. От буде цікаво, що ти заспіваєш, коли "бутусівько-порошенківська" весія буде на 100% підтверджена розслідуванням Bellingcat. Schmit

Повідомлень: 1856 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 18:04 Schmit написав: unicdima написав: Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди. Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди.

От буде цікаво, що ти заспіваєш, коли "бутусівько-порошенківська" весія буде на 100% підтверджена розслідуванням Bellingcat. От буде цікаво, що ти заспіваєш, коли "бутусівько-порошенківська" весія буде на 100% підтверджена розслідуванням Bellingcat.

В Украине - это пустой звук.

Продали -? - Продали!

Об этом уже говорят чужие.





Как отмечает Грозев, данная спецоперация была очень хорошо продумана в СБУ и Главном управлении разведки Минобороны Украины. Оба ведомства сумели создать хороший пранк и обвести вокруг пальца одновременно ФСБ, ГРУ и ЧВК "Вагнер". "Украинским спецслужбам удалось убедить россиян в том, что речь идет о том, что "вагнеровцы" отправляются в длительное путешествие в Венесуэлу через Минск и Стамбул. Это было все сделано украинской разведкой: они смогли бы довести этих людей до Минска, "вагнеровцы" были бы готовы вылететь в Стамбул, но реально самолет приземлился бы в Киеве", - подчеркнул Грозев.



Журналист сравнил планирование спецоперации украинских спецслужб с аналогичными действиями израильского МОССАДа. Вместе с тем в в самый последний момент операцию сорвали по "отмашке сверху".



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/221266_1608719125 Болгарский журналист и медиаэксперт, главный расследователь британского проекта Bellingcat Христо Грозев прокомментировал подготовку и итоги неудавшейся спецоперации Украины по задержанию боевиков из российской ЧВК "Вагнер".Как отмечает Грозев, данная спецоперация была очень хорошо продумана в СБУ и Главном управлении разведки Минобороны Украины. Оба ведомства сумели создать хороший пранк и обвести вокруг пальца одновременно ФСБ, ГРУ и ЧВК "Вагнер". "Украинским спецслужбам удалось убедить россиян в том, что речь идет о том, что "вагнеровцы" отправляются в длительное путешествие в Венесуэлу через Минск и Стамбул. Это было все сделано украинской разведкой: они смогли бы довести этих людей до Минска, "вагнеровцы" были бы готовы вылететь в Стамбул, но реально самолет приземлился бы в Киеве", - подчеркнул Грозев.Журналист сравнил планирование спецоперации украинских спецслужб с аналогичными действиями израильского МОССАДа. Вместе с тем в в самый последний моментчитайте подробнее на сайте "Диалог.UA":

(я уже приводил причину: К примеру в Америке это компенсировалось неотъемлемым Правом применения оружия в защиту своей жизни и имущества, мы же имеем максимум "Врадиевку" у нас иное восприятие - причина население, ...и коммунисты приучили к отобранному имуществу и результатам труда - и в обратку нарезан Закон "О трёх колосках"..., а в это самое время, как спелые пирожки уходят спирт заводы Укрспирта, по цене металлолома, порты, заводы, шахты,..)



Официально это отображено в цифрах - 70% от 73х я так понимаю "избирателей" - что по факту не избирали ничего, а голосовали против "тотальной" коррупции - получили "системную".

https://strana.ua/news/308325-v-ukraine ... lenii.html

Ошибся даже 71%. из 73х. В Украине - это пустой звук.Продали -? - Продали!Об этом уже говорят чужие.(я уже приводил причину: К примеру в Америке это компенсировалось неотъемлемым Правом применения оружия в защиту своей жизни и имущества, мы же имеем максимум "Врадиевку" у нас иное восприятие - причина население, ...и коммунисты приучили к отобранному имуществу и результатам труда - и в обратку нарезан Закон "О трёх колосках"..., а в это самое время, как спелые пирожки уходят спирт заводы Укрспирта, по цене металлолома, порты, заводы, шахты,..)Официально это отображено в цифрах - 70% от 73х я так понимаю "избирателей" - что по факту не избирали ничего, а голосовали против "тотальной" коррупции - получили "системную".Ошибся даже 71%. из 73х. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8634 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6905690669076908> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор