Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:03
Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
Мне все и так понятно, а вот реакция зелебобиков будет интересной. Свалить все на "порохату пропаганду" им уже не получится.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:11
Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів!
Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований.
Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.
Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив.
А ось по Майдану - там все зрозуміло.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:17
Лікарі в психлікарні не всесильні.
Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів.
*я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:44
А ви в мене в ігнорі
ежедневно??? Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє століття. Якщо є - в студію.
Чорновіл. Думав над цим питанням зовсім недавно. І все більш схиляюсь до думки, що Кучма до цього не причетний(або це було не вбивство). Дивлячись як ліквідовують своїх конкурентів Лукашенко і Путін, як "вспливають" різня факти і свідки, як непрофесійно це все робилося, сумнівів(у вбивстві) все більше.
А ваш "інтерес" так і залишиться. Над-то давно це було. Правди скоріш за все ми ніколи не дізнаємось.
І не ідеалізуйте Чорновола. Так його і не вибрали б, не мав він 50% підтримки ніколи.
Розслідування Bellingcat оплачував($10000) сам "головний розслідувач" Христо Грозев з власної кишені! Можете цьому не вірити - ваше діло, але я вірю. Він людина не бідна(10 мільйонів активів) і психологія таких людей дещо інша.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:49
Яке дурне
Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:33
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:52
Ось це
По-перше це навіть близько не стоїть з розслідуванням отруєння Навального. По-друге подивіться в словник що означає слово "розслідування". І головне, в Навального шедевр, в якому факти, факти і тільки факти(що мені особисто дуже подобається), а тут якийсь напівхудожній фільм.
*І фігуранти звичайно значно меншого калібру ніж Путін і Навальний.
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