Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ? Вам нужен Bellingcat ???
Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів! Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований. Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.
Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив. А ось по Майдану - там все зрозуміло.
andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено. Причина провалу операції - її відкладення!!!
Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
Лікарі в психлікарні не всесильні. Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів. *я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези.
Kudrjavuy написав:Неужели своего ума НЕТ? Вам нужен Bellingcat ???
Дуже потрібен. А краще 5 таких Bellingcat-ів! Я звичайно підозрював, що Путін дав наказ, але щоб цілі інститути цим займались, щоб його травили 3 рази і вели його(з ціллю отравити) з 2017 року - я сам був здивований. Це розслідування - просто шедевр. Просто бомба.
Ось вбивство Шеремета - чого вони не розслідують? Мені дуже цікаво хто це зробив. А ось по Майдану - там все зрозуміло.
мне стыдно за Вас. Такое происходит практически ежедневно. Мне например более всего "интересно", кто завалил Вячеслава Черновола. Почему то была уверенность, что прошедший лагеря не стал бы никогда "Ющом". Или Юрий Фёдорович Кравченко.... - министр, дважды выстреливший себе в голову... Или иных чьи имена Вам ничего не скажут... - знаю, но.... - При чём ликвидировались как на территории Украины, России,... - по стандартному сценарию.
Это сейчас, появились в Германии и Британии лаборатории, и заинтересованные "оплачиватели" расследований.
А ви в мене в ігнорі ежедневно??? Я не знаю гучніших(крутіших) випадків за останнє століття. Якщо є - в студію. Чорновіл. Думав над цим питанням зовсім недавно. І все більш схиляюсь до думки, що Кучма до цього не причетний(або це було не вбивство). Дивлячись як ліквідовують своїх конкурентів Лукашенко і Путін, як "вспливають" різня факти і свідки, як непрофесійно це все робилося, сумнівів(у вбивстві) все більше. А ваш "інтерес" так і залишиться. Над-то давно це було. Правди скоріш за все ми ніколи не дізнаємось. І не ідеалізуйте Чорновола. Так його і не вибрали б, не мав він 50% підтримки ніколи. Розслідування Bellingcat оплачував($10000) сам "головний розслідувач" Христо Грозев з власної кишені! Можете цьому не вірити - ваше діло, але я вірю. Він людина не бідна(10 мільйонів активів) і психологія таких людей дещо інша.
andrijk777 написав:А факт зриву операції - підтверджено. Причина провалу операції - її відкладення!!!
Так зелені заперечують саме існування такої спецоперації.
Лікарі в психлікарні не всесильні. Путін+Ко заперечують сам факт отруєння Навального, вже весь світ з них сміється, докази очевидні, а їм пофіг. Путін прямо(особисто) каже Макрону що це Навальний сам себе отруїв. Причому Путіну вірять мільйони, навіть десятки мільйонів. *я ігнорую таких як unicdima. Що з нього візьмеш? Одна ненависть до По. Набагато цікавіше з кремлеботами поспілкуватись, вони хоча б аргументують свої тези.
Яке дурне Роботи по вагнерівцям ніхто не заперечує, заперечується версія феесбешно-бутусівько-порошенківської пропаганди.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Kudrjavuy написав:Вам целый фильм по этому поводу "наследник" называется выставлял, целый ряд официальных свидетельств по КАЖДОМУ.
Ось це https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35Acuc ? Перегортав. По-перше це навіть близько не стоїть з розслідуванням отруєння Навального. По-друге подивіться в словник що означає слово "розслідування". І головне, в Навального шедевр, в якому факти, факти і тільки факти(що мені особисто дуже подобається), а тут якийсь напівхудожній фільм. *І фігуранти звичайно значно меншого калібру ніж Путін і Навальний.