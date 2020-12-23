не на 100%, а на 300%...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:31
не на 100%, а на 300%...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:17
В тебе проблеми зі слухом?
Це сказав не Гордон, а Христо Грозев.
Христо Грозев - це той хто провів фантастичне розслідування отруєння Навального, фактично не встаючи з крісла, не маючи доступу ні до місця, ні до свідків, до нічого.
Якщо тобі цього мало - то він розслідував збиття Боїнга, і малого того, в його розслідування повірив весь світ. - тобто він зробив для України більше ніж усі українські "розслідувачі" разом узяті.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:32
Re: Політичні дискусії
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