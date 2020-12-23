Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Это жена Гордона? Когда Гордон о чем-то утверждает, можно быть на 100% уверенным, что это неправда
В тебе проблеми зі слухом? Це сказав не Гордон, а Христо Грозев. Христо Грозев - це той хто провів фантастичне розслідування отруєння Навального, фактично не встаючи з крісла, не маючи доступу ні до місця, ні до свідків, до нічого. Якщо тобі цього мало - то він розслідував збиття Боїнга, і малого того, в його розслідування повірив весь світ. - тобто він зробив для України більше ніж усі українські "розслідувачі" разом узяті.
Tegularius написав:Когда Гордон о чем-то утверждает, можно быть на 100% уверенным, что это неправда
не на 100%, а на 300%...
О, давненько здесь не появлялись русско-мирцы А там и focus к ним в компанию.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу Большое строительство назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное"