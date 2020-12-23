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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6905690669076908

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:31

  Tegularius написав:Когда Гордон о чем-то утверждает, можно быть на 100% уверенным, что это неправда

не на 100%, а на 300%... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:17

  Tegularius написав:Это жена Гордона? ;)
Когда Гордон о чем-то утверждает, можно быть на 100% уверенным, что это неправда

В тебе проблеми зі слухом?
Це сказав не Гордон, а Христо Грозев.
Христо Грозев - це той хто провів фантастичне розслідування отруєння Навального, фактично не встаючи з крісла, не маючи доступу ні до місця, ні до свідків, до нічого.
Якщо тобі цього мало - то він розслідував збиття Боїнга, і малого того, в його розслідування повірив весь світ. - тобто він зробив для України більше ніж усі українські "розслідувачі" разом узяті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:32

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:це той хто провів фантастичне розслідування отруєння Навального, фактично не встаючи з крісла

Шерлок Холмс нервно курит свою трубку :-)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:23

  Тракторист написав:
  Tegularius написав:Когда Гордон о чем-то утверждает, можно быть на 100% уверенным, что это неправда

не на 100%, а на 300%... ;)

О, давненько здесь не появлялись русско-мирцы :wink:
А там и focus к ним в компанию.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:39

Schmit
Не стыдно фотожабы на тему, связанную со смертью, сюда тащить?

Оригинал фото на https://zik.ua/news/ludyna/u_kharkovi_r ... som_991094 и никакого Кличко там и близко нет.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:19

  yanyura написав:Schmit
Не стыдно фотожабы на тему, связанную со смертью, сюда тащить?

Оригинал фото на https://zik.ua/news/ludyna/u_kharkovi_r ... som_991094 и никакого Кличко там и близко нет.

Стыдно за харьковчан, которые вора-мафиози хоронят, как героя. Хорошо, хоть не в золотом гробу, как Флойда.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:20

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-12-24

1) Боевики трижды открывали огонь по позициям военных на Донбассе
Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в течение 23 декабря

На Донбассе подорвался украинский военный
В районе проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий

2) Уже 56%. Недоверие к Зеленскому продолжает расти – опрос Рейтинга
Владимир Зеленский – доверяют 41% (44%), не доверяют 56% (53%);

Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу Большое строительство назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное"

Соврали и противоречий не видят. Сцыкуны в глаза

3) Скандал с Офисом президента. Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова и передала его СБУ
Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой передал дело, в котором фигурирует экс-замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины

200% человек Зеленского передала дело 300% человеку Зеленского

И как следствие
Избрание меры пресечения Татарову перенесли
Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову из-за передачи производства в подследственность Службы безопасности Украины

Татарова отмазывают на самом высоком уровне. Это и есть чистейшая коррупция

Микитась: Мы с Татаровым все делали вместе; почему я должен сидеть в тюрьме, а он – в ОП

4) Матеріали про кнопкодавство за призначення Шкарлета відмовився розглядати комітет ВР
Комітету з етики ВР представили матеріали, які нібито доводять порушення при голосуванні, повідомили в партії Голос. Натомість в комітеті сказали, що вони нічого не можуть зробити з цими матеріалами

"Победители" кнопкодавства.
А сколько было победных релиций, что кнопкодавство побеждено

5) ГБР должно открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе - решение Печерского суда
С соответствующим ходатайством в суд обратился отец погибшего бойца
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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