не на 100%, а на 300%...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:31
не на 100%, а на 300%...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:17
В тебе проблеми зі слухом?
Це сказав не Гордон, а Христо Грозев.
Христо Грозев - це той хто провів фантастичне розслідування отруєння Навального, фактично не встаючи з крісла, не маючи доступу ні до місця, ні до свідків, до нічого.
Якщо тобі цього мало - то він розслідував збиття Боїнга, і малого того, в його розслідування повірив весь світ. - тобто він зробив для України більше ніж усі українські "розслідувачі" разом узяті.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:32
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:23
О, давненько здесь не появлялись русско-мирцы
А там и focus к ним в компанию.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:39
Schmit
Не стыдно фотожабы на тему, связанную со смертью, сюда тащить?
Оригинал фото на
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:19
Стыдно за харьковчан, которые вора-мафиози хоронят, как героя. Хорошо, хоть не в золотом гробу, как Флойда.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:20
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2020-12-24
1)
2)
Соврали и противоречий не видят. Сцыкуны в глаза
3)
200% человек Зеленского передала дело 300% человеку Зеленского
И как следствие
Татарова отмазывают на самом высоком уровне. Это и есть чистейшая коррупция
4)
"Победители" кнопкодавства.
А сколько было победных релиций, что кнопкодавство побеждено
5)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:38
Стыдно за киевлян, которые второй раз выбрали мэром вора который поперся на похороны другого вора.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:29
Пусть не стесняется, он же депутатом был и входы-выходы хорошо знает. пусть расскажет как дела ведутся на всех уровнях. Чего его на татарове зацикливаться, камер должно на всех хватить
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:32
Александр Пупко провел в плену почти неделю.
В среду, 23 декабря, луганские боевики вернули украинской стороне военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко, который был в плену боевиков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.
Отмечается, что возвращению воина содействовала Гуманитарная подгруппа в ТКГ.
Украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – сказано в сообщении.
Напомним, 21 декабря боевики заявили, что 17 декабря задержали украинского военного Александра Пупко около оккупированного города Славяносербск в Луганской области.
В 14-й бригаде Пупко находится в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.
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