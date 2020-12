Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6906690769086909 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 24 гру, 2020 20:36



Арестович признал свою техническую ошибку при публикации сообщения о том, что украинский военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации».



Спикер объяснил ошибку: «Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов».



В официальном сообщении украинской стороны говорится, что «военный по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие».



https://ukraine.fakty.ua/363679-arestov ... ennogo-vsu





Судмедэкспертиза тела военнослужащего, переданного на Донбассе украинской стороне боевиками, установила, что он умер насильственной смертью. Заключение медиков привел в своем Facebook бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.



«Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили», — написал Юрий Бирюков.



Он отметил, что при этом в новостях такую информацию не озвучивали,



«Вспомните о том, что наших бойцов иногда убивают и без стрельбы. Сначала долго и сильно бьют. А потом душат», — подчеркнул Бирюков.



https://ukraine.fakty.ua/363685-dolgo-b ... li-boeviki Советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что дезинформировал общественность в сообщении о возвращении боевиками тела украинского военного. Об этом он заявил в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.Арестович признал свою техническую ошибку при публикации сообщения о том, что украинский военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации».Спикер объяснил ошибку: «Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов».В официальном сообщении украинской стороны говорится, что «военный по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие».Судмедэкспертиза тела военнослужащего, переданного на Донбассе украинской стороне боевиками, установила, что он умер насильственной смертью. Заключение медиков привел в своем Facebook бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.«Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили», — написал Юрий Бирюков.Он отметил, что при этом в новостях такую информацию не озвучивали,«Вспомните о том, что наших бойцов иногда убивают и без стрельбы. Сначала долго и сильно бьют. А потом душат», — подчеркнул Бирюков. detroytred

Повідомлень: 23494 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 20:43 Re: Політичні дискусії Человек с честью должен после такого покинуть свой пост и пойти убирать мусор или наливать суп бездомным.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2432 З нами з: 06.08.19 Подякував: 586 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6906690769086909 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор