Додано: Чет 24 гру, 2020 20:36

Советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что дезинформировал общественность в сообщении о возвращении боевиками тела украинского военного. Об этом он заявил в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.Арестович признал свою техническую ошибку при публикации сообщения о том, что украинский военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации».Спикер объяснил ошибку: «Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов».В официальном сообщении украинской стороны говорится, что «военный по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие».Судмедэкспертиза тела военнослужащего, переданного на Донбассе украинской стороне боевиками, установила, что он умер насильственной смертью. Заключение медиков привел в своем Facebook бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.«Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили», — написал Юрий Бирюков.Он отметил, что при этом в новостях такую информацию не озвучивали,«Вспомните о том, что наших бойцов иногда убивают и без стрельбы. Сначала долго и сильно бьют. А потом душат», — подчеркнул Бирюков.