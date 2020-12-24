О, давненько здесь не появлялись русско-мирцы
А там и focus к ним в компанию.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:23
О, давненько здесь не появлялись русско-мирцы
А там и focus к ним в компанию.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:39
Schmit
Не стыдно фотожабы на тему, связанную со смертью, сюда тащить?
Оригинал фото на
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:19
Стыдно за харьковчан, которые вора-мафиози хоронят, как героя. Хорошо, хоть не в золотом гробу, как Флойда.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:20
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2020-12-24
1)
2)
Соврали и противоречий не видят. Сцыкуны в глаза
3)
200% человек Зеленского передала дело 300% человеку Зеленского
И как следствие
Татарова отмазывают на самом высоком уровне. Это и есть чистейшая коррупция
4)
"Победители" кнопкодавства.
А сколько было победных релиций, что кнопкодавство побеждено
5)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:29
Пусть не стесняется, он же депутатом был и входы-выходы хорошо знает. пусть расскажет как дела ведутся на всех уровнях. Чего его на татарове зацикливаться, камер должно на всех хватить
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:32
Александр Пупко провел в плену почти неделю.
В среду, 23 декабря, луганские боевики вернули украинской стороне военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко, который был в плену боевиков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram-канале.
Отмечается, что возвращению воина содействовала Гуманитарная подгруппа в ТКГ.
Украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – сказано в сообщении.
Напомним, 21 декабря боевики заявили, что 17 декабря задержали украинского военного Александра Пупко около оккупированного города Славяносербск в Луганской области.
В 14-й бригаде Пупко находится в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:36
Советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что дезинформировал общественность в сообщении о возвращении боевиками тела украинского военного. Об этом он заявил в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
Арестович признал свою техническую ошибку при публикации сообщения о том, что украинский военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации».
Спикер объяснил ошибку: «Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов».
В официальном сообщении украинской стороны говорится, что «военный по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие».
Судмедэкспертиза тела военнослужащего, переданного на Донбассе украинской стороне боевиками, установила, что он умер насильственной смертью. Заключение медиков привел в своем Facebook бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
«Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили», — написал Юрий Бирюков.
Он отметил, что при этом в новостях такую информацию не озвучивали,
«Вспомните о том, что наших бойцов иногда убивают и без стрельбы. Сначала долго и сильно бьют. А потом душат», — подчеркнул Бирюков.
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:43
Re: Політичні дискусії
Человек с честью должен после такого покинуть свой пост и пойти убирать мусор или наливать суп бездомным.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:26
Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Больше информации на портале Антикор:
И:
Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным.
Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
Среди прочих приключений
___________________________________
И каков вариант реальный))
А вдруг)) реально всё одновременно))
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