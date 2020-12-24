Это попытка власти устранить политического оппонента 15%
Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:46
Это попытка власти устранить политического оппонента 15%
Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:23
а среди украинской "элиты" люди с честью ещё остались?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:48
Поскольку громких оставок в следствии громких факапов в последние годы как-то не наблюдается - ответ очевиден.
Mind the gap.
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