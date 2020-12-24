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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6906690769086909

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:46

https://www.levada.ru/2020/12/24/chto-rossiyane-dumayut-ob-otravlenii-alekseya-navalnogo/

Это попытка власти устранить политического оппонента 15%

Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:23

  vitaliy_berdinskikh написав:Человек с честью должен после такого покинуть свой пост и пойти убирать мусор или наливать суп бездомным.

а среди украинской "элиты" люди с честью ещё остались?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:48

  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Человек с честью должен после такого покинуть свой пост и пойти убирать мусор или наливать суп бездомным.

а среди украинской "элиты" люди с честью ещё остались?... ;)

Поскольку громких оставок в следствии громких факапов в последние годы как-то не наблюдается - ответ очевиден.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 6906690769086909
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