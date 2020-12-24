Это попытка власти устранить политического оппонента 15%
Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:46
Это попытка власти устранить политического оппонента 15%
Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:48
Поскольку громких оставок в следствии громких факапов в последние годы как-то не наблюдается - ответ очевиден.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 06:32
Re: Політичні дискусії
Наоборот показательно что не захотели приехать на похороны уголовника, побрезговали.
А это что, тоже заслуга мера?
Ничего, утрутся. Гепа два десятка лет плевал, а харьковчане продолжали голосовать.
2006 год, начало карьеры Гепы и Допы
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:38
Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:01
Вот!
Поэтому и говорю, что нет сейчас хороших парней (конечно, кроме исключений). И не может быть доверия на основании хорошести. Это вообще не аргумент для доверия.
Есть конкретные поступки. Позитивные, негативные. Которые нужно проверять и можно оценивать.
То есть рассматривать нужно отдельный поступок без привязки к общему виду.
Например, общий вид Арестовича - шарлатан, врун и т.д.
Из которого однозначно следовало бы, что и потом о "приключениях и проектах" он лжёт (ноль доверия. Зероу,даже нефиг проверять).
Но это не так, если, как Вы заметили, это правда (хотя бы один этот случай).
Или наоборот, общий вид - классный парень (должно быть большое доверие).
Но это не исключает, что классный парень не совершает негативные поступки (уровня полного брехла).
То есть сейчас время, когда сочетается самое несочитаемое.
У Арестовича - *ошибка* росверсии о погибшем воине и личные выходы в разведку; полная фигня в "я вам врал-1" и патриотические в речах после службы.
З.Ы. одно он только никогда не скажет: почему один, подписав контракт, должен выполнять приказы (решит вышестоящий, что лично он должен служить там-то и так-то - на забытом объекте и т.п., которые тем не менее необходимы), а другой -- как он, приключения, проекты, вольный художник.
Да в вольные художники все желают...
Или, как Маруся Зверобий, отобрать себе лучших из лучших подчинённых, напрямую просить-требовать у НГШ и Командующего родом войск, а потом рассказывать о досягненнях и удивляться, почему другие-то не так.
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