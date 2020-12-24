RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6906690769086909

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:46

https://www.levada.ru/2020/12/24/chto-rossiyane-dumayut-ob-otravlenii-alekseya-navalnogo/

Это попытка власти устранить политического оппонента 15%

Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:48

  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Человек с честью должен после такого покинуть свой пост и пойти убирать мусор или наливать суп бездомным.

а среди украинской "элиты" люди с честью ещё остались?... ;)

Поскольку громких оставок в следствии громких факапов в последние годы как-то не наблюдается - ответ очевиден.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 06.08.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 06:32

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Стыдно за Президента и главу правительства, которые не соизволили приехать на похороны действующего мэра второго города страны.

Наоборот показательно что не захотели приехать на похороны уголовника, побрезговали.
  Tegularius написав:Города, который, кстати говоря, год назад дал Зеленскому и Слугам народа один из самых больших процентов голосов.

А это что, тоже заслуга мера?
  Tegularius написав:Это плевок в Харьков и в харьковчан.

Ничего, утрутся. Гепа два десятка лет плевал, а харьковчане продолжали голосовать.
2006 год, начало карьеры Гепы и Допы
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 06.08.19
Подякував: 590 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:38

  detroytred написав:Дорогие друзья!

Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/21091 ... _2014_goda

И:

Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным.
Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
Среди прочих приключений
http://golosukraine.blogspot.com/2019/0 ... st_28.html

___________________________________
И каков вариант реальный))
А вдруг)) реально всё одновременно))

Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 10.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:01

  unicdima написав:
  detroytred написав:Дорогие друзья!

Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/21091 ... _2014_goda

И:

Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным.
Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
Среди прочих приключений
http://golosukraine.blogspot.com/2019/0 ... st_28.html

___________________________________
И каков вариант реальный))
А вдруг)) реально всё одновременно))

Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело.

Вот!
Поэтому и говорю, что нет сейчас хороших парней (конечно, кроме исключений). И не может быть доверия на основании хорошести. Это вообще не аргумент для доверия.

Есть конкретные поступки. Позитивные, негативные. Которые нужно проверять и можно оценивать.
То есть рассматривать нужно отдельный поступок без привязки к общему виду.

Например, общий вид Арестовича - шарлатан, врун и т.д.
Из которого однозначно следовало бы, что и потом о "приключениях и проектах" он лжёт (ноль доверия. Зероу,даже нефиг проверять).
Но это не так, если, как Вы заметили, это правда (хотя бы один этот случай).

Или наоборот, общий вид - классный парень (должно быть большое доверие).
Но это не исключает, что классный парень не совершает негативные поступки (уровня полного брехла).

То есть сейчас время, когда сочетается самое несочитаемое.
У Арестовича - *ошибка* росверсии о погибшем воине и личные выходы в разведку; полная фигня в "я вам врал-1" и патриотические в речах после службы.

З.Ы. одно он только никогда не скажет: почему один, подписав контракт, должен выполнять приказы (решит вышестоящий, что лично он должен служить там-то и так-то - на забытом объекте и т.п., которые тем не менее необходимы), а другой -- как он, приключения, проекты, вольный художник.

Да в вольные художники все желают...
Или, как Маруся Зверобий, отобрать себе лучших из лучших подчинённых, напрямую просить-требовать у НГШ и Командующего родом войск, а потом рассказывать о досягненнях и удивляться, почему другие-то не так.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23496
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6906690769086909
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.