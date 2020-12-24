Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:01

unicdima написав: detroytred написав: Дорогие друзья!



Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.

Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/21091 ... _2014_goda



И:



Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным.

Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.

Среди прочих приключений

http://golosukraine.blogspot.com/2019/0 ... st_28.html



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И каков вариант реальный))

А вдруг)) реально всё одновременно)) Дорогие друзья!Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.Больше информации на портале Антикор:И:Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным.Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.Среди прочих приключений___________________________________И каков вариант реальный))А вдруг)) реально всё одновременно))

Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело. Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело.

Вот!Поэтому и говорю, что нет сейчас хороших парней (конечно, кроме исключений). И не может быть доверия на основании хорошести. Это вообще не аргумент для доверия.Есть конкретные поступки. Позитивные, негативные. Которые нужно проверять и можно оценивать.То есть рассматривать нужно отдельный поступок без привязки к общему виду.Например, общий вид Арестовича - шарлатан, врун и т.д.Из которого однозначно следовало бы, что и потом о "приключениях и проектах" он лжёт (ноль доверия. Зероу,даже нефиг проверять).Но это не так, если, как Вы заметили, это правда (хотя бы один этот случай).Или наоборот, общий вид - классный парень (должно быть большое доверие).Но это не исключает, что классный парень не совершает негативные поступки (уровня полного брехла).То есть сейчас время, когда сочетается самое несочитаемое.У Арестовича - *ошибка* росверсии о погибшем воине и личные выходы в разведку; полная фигня в "я вам врал-1" и патриотические в речах после службы.З.Ы. одно он только никогда не скажет: почему один, подписав контракт, должен выполнять приказы (решит вышестоящий, что лично он должен служить там-то и так-то - на забытом объекте и т.п., которые тем не менее необходимы), а другой -- как он, приключения, проекты, вольный художник.Да в вольные художники все желают...Или, как Маруся Зверобий, отобрать себе лучших из лучших подчинённых, напрямую просить-требовать у НГШ и Командующего родом войск, а потом рассказывать о досягненнях и удивляться, почему другие-то не так.