Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным. Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад. Среди прочих приключений http://golosukraine.blogspot.com/2019/0 ... st_28.html
___________________________________ И каков вариант реальный)) А вдруг)) реально всё одновременно))
Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Я вас долго обманывал-2. Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным. Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад. Среди прочих приключений http://golosukraine.blogspot.com/2019/0 ... st_28.html
___________________________________ И каков вариант реальный)) А вдруг)) реально всё одновременно))
Второй случай действительно реальный, их группа подорвалась на выходе и его единственного не задело.
Вот! Поэтому и говорю, что нет сейчас хороших парней (конечно, кроме исключений). И не может быть доверия на основании хорошести. Это вообще не аргумент для доверия.
Есть конкретные поступки. Позитивные, негативные. Которые нужно проверять и можно оценивать. То есть рассматривать нужно отдельный поступок без привязки к общему виду.
Например, общий вид Арестовича - шарлатан, врун и т.д. Из которого однозначно следовало бы, что и потом о "приключениях и проектах" он лжёт (ноль доверия. Зероу,даже нефиг проверять). Но это не так, если, как Вы заметили, это правда (хотя бы один этот случай).
Или наоборот, общий вид - классный парень (должно быть большое доверие). Но это не исключает, что классный парень не совершает негативные поступки (уровня полного брехла).
То есть сейчас время, когда сочетается самое несочитаемое. У Арестовича - *ошибка* росверсии о погибшем воине и личные выходы в разведку; полная фигня в "я вам врал-1" и патриотические в речах после службы.
З.Ы. одно он только никогда не скажет: почему один, подписав контракт, должен выполнять приказы (решит вышестоящий, что лично он должен служить там-то и так-то - на забытом объекте и т.п., которые тем не менее необходимы), а другой -- как он, приключения, проекты, вольный художник.
Да в вольные художники все желают... Или, как Маруся Зверобий, отобрать себе лучших из лучших подчинённых, напрямую просить-требовать у НГШ и Командующего родом войск, а потом рассказывать о досягненнях и удивляться, почему другие-то не так.
detroytred написав:Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным. Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
... Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным. ... Был капитаном, стал майором. Сегодня контракт закончился. ...
А что, офицеры заключают контракт на 1 год? Не на 5 лет?
detroytred написав:Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным. Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска. Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
... Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только "...военным обозревателем", но и просто военным. ... Был капитаном, стал майором. Сегодня контракт закончился. ...
А что, офицеры заключают контракт на 1 год? Не на 5 лет?
Только вперед ногами на лафете в обстановке всенародного горя.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.