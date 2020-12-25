Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Только вперед ногами на лафете в обстановке всенародного горя.
Не факт. Ось рік тому про Лукашенко таке можна було зі 100% ймовірністю сказати. І як Лука тепер поживає?
Пока его поддерживает и кормит фюрер всея Руси - будет поживать нормально. И сябры понимают, что на этом зиждется их относительное благополучие. Но я, конечно, не исключаю, что в Кремле ищут ему замену, понимая, что он доцарювався.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.