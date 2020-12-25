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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6907690869096910

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:43

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
  andrijk777 написав:https://www.levada.ru/2020/12/24/chto-rossiyane-dumayut-ob-otravlenii-alekseya-navalnogo/
Это попытка власти устранить политического оппонента 15%
Тільки 15% вірять розслідуванню Навального.... Печальна, звичайно картина. Я чомусь думав, що ситуація краща.
Ой не скоро Путіна виженуть, не скоро.
Только вперед ногами на лафете в обстановке всенародного горя.
Не факт. Ось рік тому про Лукашенко таке можна було зі 100% ймовірністю сказати.
І як Лука тепер поживає? :D

Пока его поддерживает и кормит фюрер всея Руси - будет поживать нормально.
И сябры понимают, что на этом зиждется их относительное благополучие.
Но я, конечно, не исключаю, что в Кремле ищут ему замену, понимая, что он доцарювався.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:45

Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:53

Re: Політичні дискусії

Почему в процветающих странах богачи делятся с с тружениками (да чего там греха таить, и с бездельниками порой), а в Украине и других бедных странах богачи всё себе гребут, а честный человек нищебродствует?
До каких пор мы будем выбирать толстосумов?
Что может заставить богачей делится с украинским народом, как в других странах?
Вот почему все арабы в Германию хотят попасть: а потому, что там дают бесплатное жильё и 800 евро на человека. Хошь работай, хошь бей баклуши.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 25 гру, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:56

  detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/

Ремикс хита "а то тпн нападьот"?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:58

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:а честный человек нищебродствует

Честный это тот который не платит налогов с торговли на ОЛХ?
  Yuri_61 написав:До каких пор мы будем выбирать толстосумов?

Выбрали "кухарку". Полегчало?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:01

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/

Ремикс хита "а то тпн нападьот"?


Не боитесь, что СБУ вас вычислит за подрыв авторитета нашего Президента?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:11

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/

Ремикс хита "а то тпн нападьот"?

Наоборот.

Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко.
То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет.
И тогда уж будет окончательный полный разрыв.

Конечно сформулировано уж сверхмягко.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:24

  detroytred написав:Наоборот.

Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко.
То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет.
И тогда уж будет окончательный полный разрыв.

Конечно сформулировано уж сверхмягко.

Тогда не совсем понятно, к чему этот посыл сейчас?
Если есть угроза - то нужно готовить армию. А то будет как с "ковид-дорожным фондом" или "зерном госрезерва".
Да и партнёры должны помочь. Или будет как всегда?

1. Толпа "пересичных" и "домохозяек" вряд ли "до москвы дойдёт". Так зачем тогда "всеобщая мобилизация" или разговоры о ней?
2. птн избрал стратегию "поглощения кусочками". Сейчас с крымом-длнр разберутся. Потом будут смотреть дальше. Может "патриоты" львов в польшу потащат. Изи закарпатье в венгрию. И тогда путену не нужно будет напрягаться, чтоб подобрать "что плохо лежит", как крым

имхо
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:31

  detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/

Ще віриш Зеленському? :D :D
Просто піар і все. Слова. Слів вже було від нього багато. Діла де?
*І Росія на Україну через той канал не нападе - 100% гарантії. Після скандалу з Навальним і іншими подіями - це виключено. Не забувайте що уся їхня еліта(їх жінки, діти, любовниці) живуть на Заході. Гроші лежать на західних рахунках в західних валютах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:37

  detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/

Сам думав це запостити, знав, що у порохатих бомбане :D
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unicdima
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