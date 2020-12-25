Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Только вперед ногами на лафете в обстановке всенародного горя.
Не факт. Ось рік тому про Лукашенко таке можна було зі 100% ймовірністю сказати. І як Лука тепер поживає?
Пока его поддерживает и кормит фюрер всея Руси - будет поживать нормально. И сябры понимают, что на этом зиждется их относительное благополучие. Но я, конечно, не исключаю, что в Кремле ищут ему замену, понимая, что он доцарювався.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Почему в процветающих странах богачи делятся с с тружениками (да чего там греха таить, и с бездельниками порой), а в Украине и других бедных странах богачи всё себе гребут, а честный человек нищебродствует? До каких пор мы будем выбирать толстосумов? Что может заставить богачей делится с украинским народом, как в других странах? Вот почему все арабы в Германию хотят попасть: а потому, что там дают бесплатное жильё и 800 евро на человека. Хошь работай, хошь бей баклуши.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 25 гру, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко. То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет. И тогда уж будет окончательный полный разрыв.
Конечно сформулировано уж сверхмягко.
Тогда не совсем понятно, к чему этот посыл сейчас? Если есть угроза - то нужно готовить армию. А то будет как с "ковид-дорожным фондом" или "зерном госрезерва". Да и партнёры должны помочь. Или будет как всегда?
1. Толпа "пересичных" и "домохозяек" вряд ли "до москвы дойдёт". Так зачем тогда "всеобщая мобилизация" или разговоры о ней? 2. птн избрал стратегию "поглощения кусочками". Сейчас с крымом-длнр разберутся. Потом будут смотреть дальше. Может "патриоты" львов в польшу потащат. Изи закарпатье в венгрию. И тогда путену не нужно будет напрягаться, чтоб подобрать "что плохо лежит", как крым
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Ще віриш Зеленському? Просто піар і все. Слова. Слів вже було від нього багато. Діла де? *І Росія на Україну через той канал не нападе - 100% гарантії. Після скандалу з Навальним і іншими подіями - це виключено. Не забувайте що уся їхня еліта(їх жінки, діти, любовниці) живуть на Заході. Гроші лежать на західних рахунках в західних валютах.
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».