Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6908690969106911 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:09 andrijk777 написав: detroytred написав: Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».



https://armyinform.com.ua/2020/12/prezy ... -i-zhinky/ Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

Ще віриш Зеленському?

Просто піар і все. Слова. Слів вже було від нього багато. Діла де?

*І Росія на Україну через той канал не нападе - 100% гарантії. Після скандалу з Навальним і іншими подіями - це виключено. Не забувайте що уся їхня еліта(їх жінки, діти, любовниці) живуть на Заході. Гроші лежать на західних рахунках в західних валютах. Ще віриш Зеленському?Просто піар і все. Слова. Слів вже було від нього багато. Діла де?*І Росія на Україну через той канал не нападе - 100% гарантії. Після скандалу з Навальним і іншими подіями - це виключено. Не забувайте що уся їхня еліта(їх жінки, діти, любовниці) живуть на Заході. Гроші лежать на західних рахунках в західних валютах.

Дело не в доверии, верю не верю.



Отталкиваться нужно от более объективных причин.

Пока фактор того, что нашим можновладцям контроль со стороны рашки намного больше не нужен, опаснее, чем со стороны Запада, перевешивает другие причины.

Потому что контроль от Запада цивилизованный (вплоть до можно забить), то от варваров иначе))



Делается не делается...

Согласен, что по-серьезному нифига не делается.

А с точки зрения штукатурки -- также, как при П

папередныках.



Просмотрел вот этот сайт (на который ссылался армиинформ уа) фасад -- просто песня.

От армейской авиации, обучения танкистов и до сотрудничества с американцами по стратегии развития, обещания поддержки и т.п.



Что будет в реалиях, то уже иной вопрос. Дело не в доверии, верю не верю.Отталкиваться нужно от более объективных причин.Пока фактор того, что нашим можновладцям контроль со стороны рашки намного больше не нужен, опаснее, чем со стороны Запада, перевешивает другие причины.Потому что контроль от Запада цивилизованный (вплоть до можно забить), то от варваров иначе))Делается не делается...Согласен, что по-серьезному нифига не делается.А с точки зрения штукатурки -- также, как при Ппапередныках.Просмотрел вот этот сайт (на который ссылался армиинформ уа) фасад -- просто песня.От армейской авиации, обучения танкистов и до сотрудничества с американцами по стратегии развития, обещания поддержки и т.п.Что будет в реалиях, то уже иной вопрос. detroytred

Повідомлень: 23502 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:21 Вкладчик1234 написав: detroytred написав: Наоборот.



Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко.

То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет.

И тогда уж будет окончательный полный разрыв.



Конечно сформулировано уж сверхмягко. Наоборот.Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко.То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет.И тогда уж будет окончательный полный разрыв.Конечно сформулировано уж сверхмягко.

Тогда не совсем понятно, к чему этот посыл сейчас?

Если есть угроза - то нужно готовить армию. А то будет как с "ковид-дорожным фондом" или "зерном госрезерва".

Да и партнёры должны помочь. Или будет как всегда?



1. Толпа "пересичных" и "домохозяек" вряд ли "до москвы дойдёт". Так зачем тогда "всеобщая мобилизация" или разговоры о ней?

2. птн избрал стратегию "поглощения кусочками". Сейчас с крымом-длнр разберутся. Потом будут смотреть дальше. Может "патриоты" львов в польшу потащат. Изи закарпатье в венгрию. И тогда путену не нужно будет напрягаться, чтоб подобрать "что плохо лежит", как крым



имхо Тогда не совсем понятно, к чему этот посыл сейчас?Если есть угроза - то нужно готовить армию. А то будет как с "ковид-дорожным фондом" или "зерном госрезерва".Да и партнёры должны помочь. Или будет как всегда?1. Толпа "пересичных" и "домохозяек" вряд ли "до москвы дойдёт". Так зачем тогда "всеобщая мобилизация" или разговоры о ней?2. птн избрал стратегию "поглощения кусочками". Сейчас с крымом-длнр разберутся. Потом будут смотреть дальше. Может "патриоты" львов в польшу потащат. Изи закарпатье в венгрию. И тогда путену не нужно будет напрягаться, чтоб подобрать "что плохо лежит", как крымимхо

Как там в Доктрине - продемонстрировать решительность.



А так вся надежда на партнёров. Что хочет пу - это лишь его хотелки.

Запад ему флажки выставил.

Но если начнёт загонять в угол, то ... лучше нам иметь армию.

Но!

В первую очередь ракеты, ПВО.

Первый удар будет ими.

Второй авиация.

Никакой халявы нам в виде ограничений сухопутными силами от агрессора уже не будет.



Только это не принято озвучивать.

Ведь уж очень дорого.

Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.

Последнего нужно много и нового. Очень много. Как там в Доктрине - продемонстрировать решительность.А так вся надежда на партнёров. Что хочет пу - это лишь его хотелки.Запад ему флажки выставил.Но если начнёт загонять в угол, то ... лучше нам иметь армию.Но!В первую очередь ракеты, ПВО.Первый удар будет ими.Второй авиация.Никакой халявы нам в виде ограничений сухопутными силами от агрессора уже не будет.Только это не принято озвучивать.Ведь уж очень дорого.Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.Последнего нужно много и нового. Очень много. detroytred

Повідомлень: 23502 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6908690969106911 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор