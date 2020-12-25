Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Только вперед ногами на лафете в обстановке всенародного горя.
Не факт. Ось рік тому про Лукашенко таке можна було зі 100% ймовірністю сказати. І як Лука тепер поживає?
Пока его поддерживает и кормит фюрер всея Руси - будет поживать нормально. И сябры понимают, что на этом зиждется их относительное благополучие. Но я, конечно, не исключаю, что в Кремле ищут ему замену, понимая, что он доцарювався.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко. То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет. И тогда уж будет окончательный полный разрыв.
Конечно сформулировано уж сверхмягко.
Тогда не совсем понятно, к чему этот посыл сейчас? Если есть угроза - то нужно готовить армию. А то будет как с "ковид-дорожным фондом" или "зерном госрезерва". Да и партнёры должны помочь. Или будет как всегда?
1. Толпа "пересичных" и "домохозяек" вряд ли "до москвы дойдёт". Так зачем тогда "всеобщая мобилизация" или разговоры о ней? 2. птн избрал стратегию "поглощения кусочками". Сейчас с крымом-длнр разберутся. Потом будут смотреть дальше. Может "патриоты" львов в польшу потащат. Изи закарпатье в венгрию. И тогда путену не нужно будет напрягаться, чтоб подобрать "что плохо лежит", как крым
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Ще віриш Зеленському? Просто піар і все. Слова. Слів вже було від нього багато. Діла де? *І Росія на Україну через той канал не нападе - 100% гарантії. Після скандалу з Навальним і іншими подіями - це виключено. Не забувайте що уся їхня еліта(їх жінки, діти, любовниці) живуть на Заході. Гроші лежать на західних рахунках в західних валютах.
detroytred написав:Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Ще віриш Зеленському? Просто піар і все. Слова. Слів вже було від нього багато. Діла де? *І Росія на Україну через той канал не нападе - 100% гарантії. Після скандалу з Навальним і іншими подіями - це виключено. Не забувайте що уся їхня еліта(їх жінки, діти, любовниці) живуть на Заході. Гроші лежать на західних рахунках в західних валютах.
Дело не в доверии, верю не верю.
Отталкиваться нужно от более объективных причин. Пока фактор того, что нашим можновладцям контроль со стороны рашки намного больше не нужен, опаснее, чем со стороны Запада, перевешивает другие причины. Потому что контроль от Запада цивилизованный (вплоть до можно забить), то от варваров иначе))
Делается не делается... Согласен, что по-серьезному нифига не делается. А с точки зрения штукатурки -- также, как при П папередныках.
Просмотрел вот этот сайт (на который ссылался армиинформ уа) фасад -- просто песня. От армейской авиации, обучения танкистов и до сотрудничества с американцами по стратегии развития, обещания поддержки и т.п.
Имхо. Тут главный посыл-предупреждение всё же для пу и Ко. То, что будем воевать. Любой ценой. Иного выбора нет. И тогда уж будет окончательный полный разрыв.
Конечно сформулировано уж сверхмягко.
Тогда не совсем понятно, к чему этот посыл сейчас? Если есть угроза - то нужно готовить армию. А то будет как с "ковид-дорожным фондом" или "зерном госрезерва". Да и партнёры должны помочь. Или будет как всегда?
1. Толпа "пересичных" и "домохозяек" вряд ли "до москвы дойдёт". Так зачем тогда "всеобщая мобилизация" или разговоры о ней? 2. птн избрал стратегию "поглощения кусочками". Сейчас с крымом-длнр разберутся. Потом будут смотреть дальше. Может "патриоты" львов в польшу потащат. Изи закарпатье в венгрию. И тогда путену не нужно будет напрягаться, чтоб подобрать "что плохо лежит", как крым
имхо
Как там в Доктрине - продемонстрировать решительность.
А так вся надежда на партнёров. Что хочет пу - это лишь его хотелки. Запад ему флажки выставил. Но если начнёт загонять в угол, то ... лучше нам иметь армию. Но! В первую очередь ракеты, ПВО. Первый удар будет ими. Второй авиация. Никакой халявы нам в виде ограничений сухопутными силами от агрессора уже не будет.
Только это не принято озвучивать. Ведь уж очень дорого. Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация. Последнего нужно много и нового. Очень много.