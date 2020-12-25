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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6908690969106911 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 26 гру, 2020 14:09 lapay написав: detroytred написав: Ведь уж очень дорого.

Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.

Последнего нужно много и нового. Очень много. Ведь уж очень дорого.Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.Последнего нужно много и нового. Очень много.

Медики те саме кажуть, і не отримують навіть армейських зарплат. Бо грошей йок, а дати комусь, означає, що забрали в інших. Медики те саме кажуть, і не отримують навіть армейських зарплат. Бо грошей йок, а дати комусь, означає, що забрали в інших.

По зарплатам есть разница.

Уж что-то, но левые доходы у медиков на порядки проще, чем у всл.



Речь не о зп.

А о самом принципе, принципах - желает ли государство-общество-сами можновладци реально "пободаться"-защищаться от такого уровня агрессора, как рашка, или нет.



И если ответ - желает. то уж извините, всё для фронта, всё для победы))) (то есть забрать у других, даже у болеющих детей, а не то что медиков).

Иначе никак.



Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.

Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.



В идеале конечно жать и усиливать давление на рашку, ждать критичности проблем с водой, с деньгами и т.д.

В итоге - агрессор сам пойдет на попятную.



Но в реале-то -- абы не усилил агрессию.



З.Ы. чтобы грошей было больше нужно развивать экономику. Так ведь утверждают можновладци? По зарплатам есть разница.Уж что-то, но левые доходы у медиков на порядки проще, чем у всл.Речь не о зп.А о самом принципе, принципах - желает ли государство-общество-сами можновладци реально "пободаться"-защищаться от такого уровня агрессора, как рашка, или нет.И если ответ - желает. то уж извините, всё для фронта, всё для победы))) (то есть забрать у других, даже у болеющих детей, а не то что медиков).Иначе никак.Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.В идеале конечно жать и усиливать давление на рашку, ждать критичности проблем с водой, с деньгами и т.д.В итоге - агрессор сам пойдет на попятную.Но в реале-то -- абы не усилил агрессию.З.Ы. чтобы грошей было больше нужно развивать экономику. Так ведь утверждают можновладци? detroytred

Повідомлень: 23504 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 14:15 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.

Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация. Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.

Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових? Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11394 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 15:09 lapay написав: detroytred написав: Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.

Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация. Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.

Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових? Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових?

Почему гiршi?

Но ограничений больше у всл. На порядки.

В том числе и на левый заработок.



Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.

При которой загине на порядки больше.

Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.

И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.



То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы. Почему гiршi?Но ограничений больше у всл. На порядки.В том числе и на левый заработок.Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.При которой загине на порядки больше.Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы. detroytred

Повідомлень: 23504 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 15:20 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Почему гiршi?

Но ограничений больше у всл. На порядки.

В том числе и на левый заработок.



Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.

При которой загине на порядки больше.

Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.

И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.



То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы. Почему гiршi?Но ограничений больше у всл. На порядки.В том числе и на левый заработок.Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.При которой загине на порядки больше.Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы.

Буде війна чи не буде - ніхто не знає, а епідемія йде сьогодні і точно ще не закінчиться завтра.

В 14-15 роках на армію давали максимум, бо тоді йшли активні бойові дії і втрати. Зараз люди гинуть від ковіду, і логічно туди направити основний потік уваги і коштів.

Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але якщо грошей йок, то і ефективність армії відповідна.

Нам треба розробляти переносні ракетні комплекси - протитанкові, протиповітряні, в тому числі, проти БПЛА. Інакше користі з армії буде, як в Криму. Буде війна чи не буде - ніхто не знає, а епідемія йде сьогодні і точно ще не закінчиться завтра.В 14-15 роках на армію давали максимум, бо тоді йшли активні бойові дії і втрати. Зараз люди гинуть від ковіду, і логічно туди направити основний потік уваги і коштів.Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але якщо грошей йок, то і ефективність армії відповідна.Нам треба розробляти переносні ракетні комплекси - протитанкові, протиповітряні, в тому числі, проти БПЛА. Інакше користі з армії буде, як в Криму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11394 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6908690969106911 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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