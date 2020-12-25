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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:09
lapay написав: detroytred написав:
Ведь уж очень дорого.
Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.
Последнего нужно много и нового. Очень много.
Медики те саме кажуть, і не отримують навіть армейських зарплат. Бо грошей йок, а дати комусь, означає, що забрали в інших.
По зарплатам есть разница.
Уж что-то, но левые доходы у медиков на порядки проще, чем у всл.
Речь не о зп.
А о самом принципе, принципах - желает ли государство-общество-сами можновладци реально "пободаться"-защищаться от такого уровня агрессора, как рашка, или нет.
И если ответ - желает. то уж извините, всё для фронта, всё для победы))) (то есть забрать у других, даже у болеющих детей, а не то что медиков).
Иначе никак.
Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.
Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.
В идеале конечно жать и усиливать давление на рашку, ждать критичности проблем с водой, с деньгами и т.д.
В итоге - агрессор сам пойдет на попятную.
Но в реале-то -- абы не усилил агрессию.
З.Ы. чтобы грошей было больше нужно развивать экономику. Так ведь утверждают можновладци?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:15
detroytred написав:
Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.
Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.
Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:09
lapay написав: detroytred написав:
Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.
Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.
Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових?
Почему гiршi?
Но ограничений больше у всл. На порядки.
В том числе и на левый заработок.
Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.
При которой загине на порядки больше.
Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.
И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.
То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:20
detroytred написав:
Почему гiршi?
Но ограничений больше у всл. На порядки.
В том числе и на левый заработок.
Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.
При которой загине на порядки больше.
Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.
И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.
То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы.
Буде війна чи не буде - ніхто не знає, а епідемія йде сьогодні і точно ще не закінчиться завтра.
В 14-15 роках на армію давали максимум, бо тоді йшли активні бойові дії і втрати. Зараз люди гинуть від ковіду, і логічно туди направити основний потік уваги і коштів.
Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але якщо грошей йок, то і ефективність армії відповідна.
Нам треба розробляти переносні ракетні комплекси - протитанкові, протиповітряні, в тому числі, проти БПЛА. Інакше користі з армії буде, як в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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