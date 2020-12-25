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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6908690969106911 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 26 гру, 2020 14:09 lapay написав: detroytred написав: Ведь уж очень дорого.

Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.

Последнего нужно много и нового. Очень много. Ведь уж очень дорого.Поэтому как и папередныки - форма, питание, чуть техники .. ну и чуть-чуть ракеты-авиация.Последнего нужно много и нового. Очень много.

Медики те саме кажуть, і не отримують навіть армейських зарплат. Бо грошей йок, а дати комусь, означає, що забрали в інших. Медики те саме кажуть, і не отримують навіть армейських зарплат. Бо грошей йок, а дати комусь, означає, що забрали в інших.

По зарплатам есть разница.

Уж что-то, но левые доходы у медиков на порядки проще, чем у всл.



Речь не о зп.

А о самом принципе, принципах - желает ли государство-общество-сами можновладци реально "пободаться"-защищаться от такого уровня агрессора, как рашка, или нет.



И если ответ - желает. то уж извините, всё для фронта, всё для победы))) (то есть забрать у других, даже у болеющих детей, а не то что медиков).

Иначе никак.



Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.

Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.



В идеале конечно жать и усиливать давление на рашку, ждать критичности проблем с водой, с деньгами и т.д.

В итоге - агрессор сам пойдет на попятную.



Но в реале-то -- абы не усилил агрессию.



З.Ы. чтобы грошей было больше нужно развивать экономику. Так ведь утверждают можновладци? По зарплатам есть разница.Уж что-то, но левые доходы у медиков на порядки проще, чем у всл.Речь не о зп.А о самом принципе, принципах - желает ли государство-общество-сами можновладци реально "пободаться"-защищаться от такого уровня агрессора, как рашка, или нет.И если ответ - желает. то уж извините, всё для фронта, всё для победы))) (то есть забрать у других, даже у болеющих детей, а не то что медиков).Иначе никак.Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.В идеале конечно жать и усиливать давление на рашку, ждать критичности проблем с водой, с деньгами и т.д.В итоге - агрессор сам пойдет на попятную.Но в реале-то -- абы не усилил агрессию.З.Ы. чтобы грошей было больше нужно развивать экономику. Так ведь утверждают можновладци? detroytred

Повідомлень: 23506 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 14:15 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.

Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация. Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.

Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових? Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11396 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 15:09 lapay написав: detroytred написав: Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.

Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация. Ну так не бывает: что и по мирному времени, и война одновременно.Точнее - может быть (и даже есть), но не долго. Или как исключение. Или до изменения условий, при которых стала возможной такая ситуация.

Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових? Буває. Від ковіду загинуло більше, ніж на Сході, і ця війна ще не закінчена. Чому медики гірші за військових?

Почему гiршi?

Но ограничений больше у всл. На порядки.

В том числе и на левый заработок.



Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.

При которой загине на порядки больше.

Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.

И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.



То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы. Почему гiршi?Но ограничений больше у всл. На порядки.В том числе и на левый заработок.Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.При которой загине на порядки больше.Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы. detroytred

Повідомлень: 23506 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 15:20 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Почему гiршi?

Но ограничений больше у всл. На порядки.

В том числе и на левый заработок.



Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.

При которой загине на порядки больше.

Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.

И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.



То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы. Почему гiршi?Но ограничений больше у всл. На порядки.В том числе и на левый заработок.Речь не о том. Речь о заявленной полномасштабной войне.При которой загине на порядки больше.Последствия будут на порядки больше, чем зараз на Сходi или от Ковида. Не только в смертях, но в инфраструктуре, производстве.И гинути будут, скажем так, не самые слабые граждане общества, а самые крепкие.То есть войны (ковидные и войсковая) несопоставимы.

Буде війна чи не буде - ніхто не знає, а епідемія йде сьогодні і точно ще не закінчиться завтра.

В 14-15 роках на армію давали максимум, бо тоді йшли активні бойові дії і втрати. Зараз люди гинуть від ковіду, і логічно туди направити основний потік уваги і коштів.

Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але якщо грошей йок, то і ефективність армії відповідна.

Нам треба розробляти переносні ракетні комплекси - протитанкові, протиповітряні, в тому числі, проти БПЛА. Інакше користі з армії буде, як в Криму. Буде війна чи не буде - ніхто не знає, а епідемія йде сьогодні і точно ще не закінчиться завтра.В 14-15 роках на армію давали максимум, бо тоді йшли активні бойові дії і втрати. Зараз люди гинуть від ковіду, і логічно туди направити основний потік уваги і коштів.Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але якщо грошей йок, то і ефективність армії відповідна.Нам треба розробляти переносні ракетні комплекси - протитанкові, протиповітряні, в тому числі, проти БПЛА. Інакше користі з армії буде, як в Криму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11396 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 15:35 lapay

Мы на разных языках говорим))

О разных войнах.



Война - бтры, танки, пусть вертолеты, ну или пусть дроны (аля Карабах) -- это халява.

Натуральная халява.

Не игрушка конечно, но и не масштабная война.



Если пу попрет, то нафига ему потери из-за слома эшелонированной обороны, бодания с уже накормленной одетой вооруженной армией?



Поэтому будет - сначала ракетный удар по объектам, прежде всего пунктам управления, и ПВО, потом авиация и только потом танки, бтры и пр.

И насколько точно отработает криворукая рашо авиация и всякие калибры -- привет всем городам и райцентрам, в которых и рядом с которыми расположены ПУ, части, склады и т.д.



И чем тогда помогут дроны??!!))

(Кстати, операторы дронов получают по летной пайке))), а Вы задаетесь вопросом чем гирши медики.

И кого тогда и куда собираются мобилизировать можновладци.



З.ы. играются в дроны и переносном ракетнi комплексы ... когда имеют беззаперечну перевагу. Или ограничены обязательствами...



Но речь была о ситуации (когда агрессора прижмут -- от безводья и ещё чего. И он будет готов поперти).



У нас разные представления о максимуме.

Танцы шманцы корпоративы тысячи новых авто и максимум -- вещи несовместимые. detroytred

Повідомлень: 23506 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 15:52 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Если пу попрет, то нафига ему потери из-за слома эшелонированной обороны, бодания с уже накормленной одетой вооруженной армией? Если пу попрет, то нафига ему потери из-за слома эшелонированной обороны, бодания с уже накормленной одетой вооруженной армией?

Він не буде бодатись, а зробить кілька котлів.

detroytred написав: Поэтому будет - сначала ракетный удар по объектам, прежде всего пунктам управления, и ПВО, потом авиация и только потом танки, бтры и пр.

И насколько точно отработает криворукая рашо авиация и всякие калибры -- привет всем городам и райцентрам, в которых и рядом с которыми расположены ПУ, части, склады и т.д. Поэтому будет - сначала ракетный удар по объектам, прежде всего пунктам управления, и ПВО, потом авиация и только потом танки, бтры и пр.И насколько точно отработает криворукая рашо авиация и всякие калибры -- привет всем городам и райцентрам, в которых и рядом с которыми расположены ПУ, части, склады и т.д.

Для перемоги достатньо знищити ППО, а стаціонарна ППО знищується на раз-два, потім літакам вже нічого не заважає знищувати все інше, і без БПЛА. Тільки ПЗРК і, частково, пересувні ЗРК, можуть якось протистояти літакам. detroytred написав: Но речь была о ситуации (когда агрессора прижмут -- от безводья и ещё чего. И он будет готов поперти). Но речь была о ситуации (когда агрессора прижмут -- от безводья и ещё чего. И он будет готов поперти).

Така ситуація була в 2014, і буде тоді, коли ми ще підемо в наступ. Вода в Криму завжди була в дефіціті. Тут нічого не змінилось, крім більш посушливих років. Нехай ядерним реактором опріснюють, раз міряють на себе кітель супердержави. Він не буде бодатись, а зробить кілька котлів.Для перемоги достатньо знищити ППО, а стаціонарна ППО знищується на раз-два, потім літакам вже нічого не заважає знищувати все інше, і без БПЛА. Тільки ПЗРК і, частково, пересувні ЗРК, можуть якось протистояти літакам.Така ситуація була в 2014, і буде тоді, коли ми ще підемо в наступ. Вода в Криму завжди була в дефіціті. Тут нічого не змінилось, крім більш посушливих років. Нехай ядерним реактором опріснюють, раз міряють на себе кітель супердержави. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11396 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 16:31 lapay написав: detroytred написав: Если пу попрет, то нафига ему потери из-за слома эшелонированной обороны, бодания с уже накормленной одетой вооруженной армией? Если пу попрет, то нафига ему потери из-за слома эшелонированной обороны, бодания с уже накормленной одетой вооруженной армией?

Він не буде бодатись, а зробить кілька котлів.

detroytred написав: Поэтому будет - сначала ракетный удар по объектам, прежде всего пунктам управления, и ПВО, потом авиация и только потом танки, бтры и пр.

И насколько точно отработает криворукая рашо авиация и всякие калибры -- привет всем городам и райцентрам, в которых и рядом с которыми расположены ПУ, части, склады и т.д. Поэтому будет - сначала ракетный удар по объектам, прежде всего пунктам управления, и ПВО, потом авиация и только потом танки, бтры и пр.И насколько точно отработает криворукая рашо авиация и всякие калибры -- привет всем городам и райцентрам, в которых и рядом с которыми расположены ПУ, части, склады и т.д.

Для перемоги достатньо знищити ППО, а стаціонарна ППО знищується на раз-два, потім літакам вже нічого не заважає знищувати все інше, і без БПЛА. Тільки ПЗРК і, частково, пересувні ЗРК, можуть якось протистояти літакам. detroytred написав: Но речь была о ситуации (когда агрессора прижмут -- от безводья и ещё чего. И он будет готов поперти). Но речь была о ситуации (когда агрессора прижмут -- от безводья и ещё чего. И он будет готов поперти).

Така ситуація була в 2014, і буде тоді, коли ми ще підемо в наступ. Вода в Криму завжди була в дефіціті. Тут нічого не змінилось, крім більш посушливих років. Нехай ядерним реактором опріснюють, раз міряють на себе кітель супердержави. Він не буде бодатись, а зробить кілька котлів.Для перемоги достатньо знищити ППО, а стаціонарна ППО знищується на раз-два, потім літакам вже нічого не заважає знищувати все інше, і без БПЛА. Тільки ПЗРК і, частково, пересувні ЗРК, можуть якось протистояти літакам.Така ситуація була в 2014, і буде тоді, коли ми ще підемо в наступ. Вода в Криму завжди була в дефіціті. Тут нічого не змінилось, крім більш посушливих років. Нехай ядерним реактором опріснюють, раз міряють на себе кітель супердержави.

1.Какие котлы при имеющейся эшелонированной обороне?



2. Вообще непонятно к чему...



3. Это пер в 2014-ом? Пер несколькими батальонно-тактическими группами (которые к тому же, выполнив задачу, отошли во вторую линию, за папалченцев-отпускников-кащаков-итп.)?!)))

Пер -- это наступательная операция хотя бы бригады (дивизии). 1.Какие котлы при имеющейся эшелонированной обороне?2. Вообще непонятно к чему...3. Это пер в 2014-ом? Пер несколькими батальонно-тактическими группами (которые к тому же, выполнив задачу, отошли во вторую линию, за папалченцев-отпускников-кащаков-итп.)?!)))Пер -- это наступательная операция хотя бы бригады (дивизии). detroytred

Повідомлень: 23506 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 16:34

Без обид, но бегло просмотрев посты, складывается впечатление, что многие - безумно далеки от реалий или же работают по "методичке от ЦК Партии".

Говорить правду, сейчас не модно и даже вредно, тем не менее.



Ситуация с экономикоц Украины - сложная, притом настолько, что выхода, в условиях короновируса, практически не видно. Любые кредиты - просто отодвигают смерть.

Нет реальных планов на возрождение страны, нет даже и попыток строить подобные планы!

Руководство просто получает зарплаты, бонусы, распиливает бюджет и мечтает подольше посидеть у кормушки!

То, что образование, наука, здравоохранение -уничтожается, как во время оккупации - никого не интересует.



Принимаемые Законы, направлены на Закручивание гаек, рост тарифов и налогов, давление со всех сторон, что с каждым месяцем будет сильнее и сильнее убивать промпроизводство.

Средний класс, фактически, уничтожен, т.к. находится за пределами Украины, на заробитках и пр. и мечта среднего класса, уехать и никогда не возвращаться.





Что касается полномасштабной войны с теперишней рашкой, без НАТО- она невозможна, хотя бы по причине громадного различия в размерах бюджетов стран.

У Украины, просто нет денег на ведение полномасштабной войны, закупку современного вооружения, способного противостоять агрессору! Это надо десятки млрд. долларов "уже вчера".



Современная полномасштабная война, слава богу, давно нигде не велась.

Всем понятно, кто в курсе, к чему приведёт массовое применение стратегического оружия, в т.ч. массового поражения.

Просто, у Украины нет достаточного количества как ракет так и средств ПВО, отутствуют в достаточном количестве боевые самолёты да и на море, противостоять рашенскому ЧФ, нереально без помощи НАТО!

А НАТО, как бы не горит желанием вмешиваться.



Для понимания, достаточно вспомнить Киборгов, защищавших аэропорт Донецка!

Здесь взрослые люди и понимают, что десяток современных крылатых ракет - просто бы стёр весь аэропорт с лица земли.



Поэтому, если посмотреть на мир реально, у Украины - первоочередные задачи, это восстановление Экономики, создание конкурентоспособных предприятий, способных работать на экспорт, изменение приоритетов в развитии страны с нынешних "наполнение бюджета за счёт заробитчан" до "создания рабочих мест в самой Украине" и пр.



Будут деньги, будет экономика самодостаточной, будет наука и образование, будут нормальные законы - можно будет и рашке противостоять!



Поднимите уровень и качество жизни в Украине выше, чем в России - донбасс сам изгонит оккупантов!



Увы, пока что, если себе не врать, зарплаты в раше выше, чем в Украине, коммуналка мнньше, медобслуживание, образование лучше...



Можно, конечно пояснить наши экономические проблемы войной с россией, но как на этом фоне понять увеличение доходов олигархов, расходов на содержание депутатов и пр. Руководителей-законотворцев, не знаю.

Такое впечатление, что все тяготы Войны и Короновируса, несёт на себе народ Украины а вот Власть, только бонусы имеет.



Вот исходя из последнего, думаю, никто из нашей власти, не собирается ни с какой рашкой воевать серьёзно, они просто используют все способы, как нагнуть народ и выдавить с народа последнюю копейку.



наблюдаем, жуем попкрон!

ясно, что все это закончится полным (-------), ведь падать вечно в пропасть, не выйдет. Давно меня тут не было, ну и скорее всего, вряд ли буду появляться.Без обид, но бегло просмотрев посты, складывается впечатление, что многие - безумно далеки от реалий или же работают по "методичке от ЦК Партии".Говорить правду, сейчас не модно и даже вредно, тем не менее.Ситуация с экономикоц Украины - сложная, притом настолько, что выхода, в условиях короновируса, практически не видно. Любые кредиты - просто отодвигают смерть.Нет реальных планов на возрождение страны, нет даже и попыток строить подобные планы!Руководство просто получает зарплаты, бонусы, распиливает бюджет и мечтает подольше посидеть у кормушки!То, что образование, наука, здравоохранение -уничтожается, как во время оккупации - никого не интересует.Принимаемые Законы, направлены на Закручивание гаек, рост тарифов и налогов, давление со всех сторон, что с каждым месяцем будет сильнее и сильнее убивать промпроизводство.Средний класс, фактически, уничтожен, т.к. находится за пределами Украины, на заробитках и пр. и мечта среднего класса, уехать и никогда не возвращаться.Что касается полномасштабной войны с теперишней рашкой, без НАТО- она невозможна, хотя бы по причине громадного различия в размерах бюджетов стран.У Украины, просто нет денег на ведение полномасштабной войны, закупку современного вооружения, способного противостоять агрессору! Это надо десятки млрд. долларов "уже вчера".Современная полномасштабная война, слава богу, давно нигде не велась.Всем понятно, кто в курсе, к чему приведёт массовое применение стратегического оружия, в т.ч. массового поражения.Просто, у Украины нет достаточного количества как ракет так и средств ПВО, отутствуют в достаточном количестве боевые самолёты да и на море, противостоять рашенскому ЧФ, нереально без помощи НАТО!А НАТО, как бы не горит желанием вмешиваться.Для понимания, достаточно вспомнить Киборгов, защищавших аэропорт Донецка!Здесь взрослые люди и понимают, что десяток современных крылатых ракет - просто бы стёр весь аэропорт с лица земли.Поэтому, если посмотреть на мир реально,Будут деньги, будет экономика самодостаточной, будет наука и образование, будут нормальные законы - можно будет и рашке противостоять!Поднимите уровень и качество жизни в Украине выше, чем в России - донбасс сам изгонит оккупантов!Увы, пока что, если себе не врать, зарплаты в раше выше, чем в Украине, коммуналка мнньше, медобслуживание, образование лучше...Можно, конечно пояснить наши экономические проблемы войной с россией, но как на этом фоне понять увеличение доходов олигархов, расходов на содержание депутатов и пр. Руководителей-законотворцев, не знаю.Такое впечатление, что все тяготы Войны и Короновируса, несёт на себе народ Украины а вот Власть, только бонусы имеет.Вот исходя из последнего, думаю, никто из нашей власти, не собирается ни с какой рашкой воевать серьёзно, они просто используют все способы, как нагнуть народ и выдавить с народа последнюю копейку.наблюдаем, жуем попкрон!ясно, что все это закончится полным (-------), ведь падать вечно в пропасть, не выйдет. Replay

Повідомлень: 2233 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6908690969106911 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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