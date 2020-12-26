Додано: Суб 26 гру, 2020 16:34

Давно меня тут не было, ну и скорее всего, вряд ли буду появляться.Без обид, но бегло просмотрев посты, складывается впечатление, что многие - безумно далеки от реалий или же работают по "методичке от ЦК Партии".Говорить правду, сейчас не модно и даже вредно, тем не менее.Ситуация с экономикоц Украины - сложная, притом настолько, что выхода, в условиях короновируса, практически не видно. Любые кредиты - просто отодвигают смерть.Нет реальных планов на возрождение страны, нет даже и попыток строить подобные планы!Руководство просто получает зарплаты, бонусы, распиливает бюджет и мечтает подольше посидеть у кормушки!То, что образование, наука, здравоохранение -уничтожается, как во время оккупации - никого не интересует.Принимаемые Законы, направлены на Закручивание гаек, рост тарифов и налогов, давление со всех сторон, что с каждым месяцем будет сильнее и сильнее убивать промпроизводство.Средний класс, фактически, уничтожен, т.к. находится за пределами Украины, на заробитках и пр. и мечта среднего класса, уехать и никогда не возвращаться.Что касается полномасштабной войны с теперишней рашкой, без НАТО- она невозможна, хотя бы по причине громадного различия в размерах бюджетов стран.У Украины, просто нет денег на ведение полномасштабной войны, закупку современного вооружения, способного противостоять агрессору! Это надо десятки млрд. долларов "уже вчера".Современная полномасштабная война, слава богу, давно нигде не велась.Всем понятно, кто в курсе, к чему приведёт массовое применение стратегического оружия, в т.ч. массового поражения.Просто, у Украины нет достаточного количества как ракет так и средств ПВО, отутствуют в достаточном количестве боевые самолёты да и на море, противостоять рашенскому ЧФ, нереально без помощи НАТО!А НАТО, как бы не горит желанием вмешиваться.Для понимания, достаточно вспомнить Киборгов, защищавших аэропорт Донецка!Здесь взрослые люди и понимают, что десяток современных крылатых ракет - просто бы стёр весь аэропорт с лица земли.Поэтому, если посмотреть на мир реально,Будут деньги, будет экономика самодостаточной, будет наука и образование, будут нормальные законы - можно будет и рашке противостоять!Поднимите уровень и качество жизни в Украине выше, чем в России - донбасс сам изгонит оккупантов!Увы, пока что, если себе не врать, зарплаты в раше выше, чем в Украине, коммуналка мнньше, медобслуживание, образование лучше...Можно, конечно пояснить наши экономические проблемы войной с россией, но как на этом фоне понять увеличение доходов олигархов, расходов на содержание депутатов и пр. Руководителей-законотворцев, не знаю.Такое впечатление, что все тяготы Войны и Короновируса, несёт на себе народ Украины а вот Власть, только бонусы имеет.Вот исходя из последнего, думаю, никто из нашей власти, не собирается ни с какой рашкой воевать серьёзно, они просто используют все способы, как нагнуть народ и выдавить с народа последнюю копейку.наблюдаем, жуем попкрон!ясно, что все это закончится полным (-------), ведь падать вечно в пропасть, не выйдет.