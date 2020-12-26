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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6909691069116912 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 26 гру, 2020 21:45 detroytred написав: Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє». Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?

У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману. Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17841 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2052 раз. Подякували: 2904 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 22:10 Starikan написав: detroytred написав: Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє». Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?

У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману. Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману.

Что-то с 99% Вы трошки)) перегнули.

Тогда вообще непонятно почему Украина давно не в тайожном союзе, а то и вовсе не в одном государстве.



Даже если не считать западные области, то в Украине только участников АТО поболее 300 тыс.

И у каждого родственники, семьи.



Военпенсы и пр. пенсы-силовики пойдут. Учителя, врачи и прочие, повязанные с государством выплатами.



Буд-к с блохастым псокотом спина к спине станут. Что-то с 99% Вы трошки)) перегнули.Тогда вообще непонятно почему Украина давно не в тайожном союзе, а то и вовсе не в одном государстве.Даже если не считать западные области, то в Украине только участников АТО поболее 300 тыс.И у каждого родственники, семьи.Военпенсы и пр. пенсы-силовики пойдут. Учителя, врачи и прочие, повязанные с государством выплатами.Буд-к с блохастым псокотом спина к спине станут. detroytred

Повідомлень: 23507 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 22:16 Re: Політичні дискусії lapay написав: Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але... Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але...

КМБ проходили? Кожен стратег має відбути КМБ! Ще не пізно...

Азерам пощастило, що на півдні хачапуряни виставили добровольців. Азербайджанцям вдалося взяти Джебраїл та Гадрут (чого вірмени не очікували). Контрудар вірмени нанести не спромоглися (хоча спроби були). Взагалі, можна сказати, що ключі до перемоги Азербайджану принесла бригада спецпризначення (Гадрут, Шуша). Без цього сторони досі б порсалися там.

І артилерія вірмен на голову вище була, слід зауважити, до речі. КМБ проходили? Кожен стратег має відбути КМБ! Ще не пізно...Азерам пощастило, що на півдні хачапуряни виставили добровольців. Азербайджанцям вдалося взяти Джебраїл та Гадрут (чого вірмени не очікували). Контрудар вірмени нанести не спромоглися (хоча спроби були). Взагалі, можна сказати, що ключі до перемоги Азербайджану принесла бригада спецпризначення (Гадрут, Шуша). Без цього сторони досі б порсалися там.І артилерія вірмен на голову вище була, слід зауважити, до речі. Востаннє редагувалось centurionus в Суб 26 гру, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1474 З нами з: 07.10.09 Подякував: 307 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 22:17 Starikan написав: detroytred написав: Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє». Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».

Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?

У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману. Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману.

Не....

Далеко не так

В 2014 шли воевать невзирая ни на каких расейских родичей, даже самых близких,

Да и нет щас НИКАКиХ 99% с роднёй там

Более актуально, думаю,- за что?

Вопрос сложный

Чтобы повоевав, уехать на заработки , да в ту же рашу ? Не....Далеко не такВ 2014 шли воевать невзирая ни на каких расейских родичей, даже самых близких,Да и нет щас НИКАКиХ 99% с роднёй тамБолее актуально, думаю,- за что?Вопрос сложныйЧтобы повоевав, уехать на заработки , да в ту же рашу ? 19yuriy91 Повідомлень: 3136 З нами з: 15.09.12 Подякував: 264 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 22:22 Re: Політичні дискусії Посмотрите антиЗе интервью Дмитрия Корнейчука на укрлайфе Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Суб 26 гру, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 3136 З нами з: 15.09.12 Подякував: 264 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 22:22 pesikot написав: Госпидя, какой же мелочный Зеленский, ущербный, завистливый и недалёкий

Госпидя, какой же мелочный Зеленский, ущербный, завистливый и недалёкий

О как тебя коробит, в каждом опусе, смотри кондрашка хватит с мыслью о Зеленском О как тебя коробит, в каждом опусе, смотри кондрашка хватит с мыслью о Зеленском Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1043 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6909691069116912 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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