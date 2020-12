Додано: Суб 26 гру, 2020 22:16

lapay написав: Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але... Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але...

КМБ проходили? Кожен стратег має відбути КМБ! Ще не пізно...

Азерам пощастило, що на півдні хачапуряни виставили добровольців. Азербайджанцям вдалося взяти Джебраїл та Гадрут (чого вірмени не очікували). Контрудар вірмени нанести не спромоглися (хоча спроби були). Взагалі, можна сказати, що ключі до перемоги Азербайджану принесла бригада спецпризначення (Гадрут, Шуша). Без цього сторони досі б порсалися там.

І артилерія вірмен на голову вище була, слід зауважити, до речі.

