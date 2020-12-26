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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:45
detroytred написав:
Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки
. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?
У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:10
Starikan написав: detroytred написав:
Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки
. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?
У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману.
Что-то с 99% Вы трошки)) перегнули.
Тогда вообще непонятно почему Украина давно не в тайожном союзе, а то и вовсе не в одном государстве.
Даже если не считать западные области, то в Украине только участников АТО поболее 300 тыс.
И у каждого родственники, семьи.
Военпенсы и пр. пенсы-силовики пойдут. Учителя, врачи и прочие, повязанные с государством выплатами.
Буд-к с блохастым псокотом спина к спине станут.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:16
lapay написав:
Хіба вірмени не розуміли, що азейбарджанці, рано чи пізно, відвоюють втрачене? Розуміли, але...
КМБ проходили? Кожен стратег має відбути КМБ! Ще не пізно...
Азерам пощастило, що на півдні хачапуряни виставили добровольців. Азербайджанцям вдалося взяти Джебраїл та Гадрут (чого вірмени не очікували). Контрудар вірмени нанести не спромоглися (хоча спроби були). Взагалі, можна сказати, що ключі до перемоги Азербайджану принесла бригада спецпризначення (Гадрут, Шуша). Без цього сторони досі б порсалися там.
І артилерія вірмен на голову вище була, слід зауважити, до речі.
Востаннє редагувалось centurionus
в Суб 26 гру, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:17
Starikan написав: detroytred написав:
Відповідаючи на питання, чи замислювався від над тим, що Росія знову може напасти на Україну, наприклад з боку Криму де є проблеми з водопостачанням, Зеленський сказав: «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки
. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє».
Да это просто смешно - кто будет воевать, кроме, возможно, контрактников?
У 99% пересичных родственники/кумовья в РФ и (или) мечты о российских зарплатах и пенсиях, многие (и бизнесмены в том числе) сожалеют о разрыве с матушкой-Россией, ударившем по их карману.
Не....
Далеко не так
В 2014 шли воевать невзирая ни на каких расейских родичей, даже самых близких,
Да и нет щас НИКАКиХ 99% с роднёй там
Более актуально, думаю,- за что?
Вопрос сложный
Чтобы повоевав, уехать на заработки , да в ту же рашу ?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:22
Посмотрите антиЗе интервью Дмитрия Корнейчука на укрлайфе
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Суб 26 гру, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:22
pesikot написав:
Госпидя, какой же мелочный Зеленский, ущербный, завистливый и недалёкий
О как тебя коробит, в каждом опусе, смотри кондрашка хватит с мыслью о Зеленском
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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