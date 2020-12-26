Додано: Нед 27 гру, 2020 10:11

detroytred написав: Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти. Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.

В общем - может и не пофиг.Но частном случае (речь об Украине) - это так. Потому что в Украине украинцам ничего не принадлежит:1. ни трубы, которые сами прокладывали и оплачивали (при газификации сёл, посёлков, пгт) - оказывается они на балансе облгазов, которые ничего туда не вложили2. Ни сам газ, который как и все недра, "принадлежит народу Украины"3. Ни земельные наделы для огородного хозяйства, индивидуального строительства, и т.д. Даже "гарантированных" 2м на кладбище попробуйте получить!4. Список можно продолжать.Так что "в случае чего" рационально поступить так:1. "Ноги в руки" и к "новому пану"2. Продавать "услуги защиты" государству по тарифу "роттердам+" (покупка наёмников в Роттердаме, транспортировка, и обеспечение их в Украине)3. Условно-бесплатное мясо для амбразур керманычи могут взять там же, где находятся бесплатные образование-медицина-земельные участки, недра, и т.д.Большинство "патриотов" не просто поступят именно так - более того, они заранее релоцировались кто куда смог: от Польши, до США, Канады, Австралии