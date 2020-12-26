RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6911691269136914>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:39

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:48

  pesikot написав:Мобилизуют всех: Зеленский рассказал, что будет в случае полномасштабной войны с Россией[/url]
Ну да, бросить всех, как пушечное мясо
"Мы же не воюем мясом". Генерал ВСУ против идеи Зеленского мобилизовать женщин и мужчин
Идея президента Владимира Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России – нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены

Такой коммент допустим для какого-то политолога, но не генерала ВСУ, да еще заместителя секретаря СНБО. А его слова о Карабахе показывают абсолютное непонимание произошедшего там.
Зеленский сказал то, что должен сказать каждый президент.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 10.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:55

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: Не....
Далеко не так
В 2014 шли воевать невзирая ни на каких расейских родичей, даже самых близких,
Да и нет щас НИКАКиХ 99% с роднёй там
Более актуально, думаю,- за что?
Вопрос сложный
Чтобы повоевав, уехать на заработки , да в ту же рашу ?

Я примерно это и имел в виду, немного утрировав цифры.
И генерал ВСУ, которого цитировали выше, говорил об отсутствии идеологической подготовки. Одно дело - воевать против "немецко-фашистских захватчиков", другое... ну, вы поняли.
Да и общество потребления, глобализация... защита государства в таких условиях уходит на задний план.

Актуальным является вопрос не "за что (воевать)?", а "почему?" для тех, кто сам не имеет желания. Пока не имеет, в имеющихся на момент условиях.

Потому что:
1. Нет выбора (перекроют границы и законные некуда - вперёд, выполнять Конституцию и Законы)
2. А чем ещё заняться (чтобы обеспечивать семью) в условиях, когда государство ведёт полномасштабную войну, уклонисту?
Или в бандюки или на законную службу.
3. Идеологией накачают, картинку нарисуют и ... уже в окопе. В одной лодке, где без разницы желаешь не желаешь. А чтоб выжить придётся, как и все.

Когда закручивается маховик, то фиг выскочат...
Это ток в легендах, мифах, кино и т.п. нарид массово желает воевать. В любые времена.
Причины могут быть разными, но не отменяют следствия.

Что холоп - потому что ему пофиг майно и власть царя.
Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23512
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:04

  unicdima написав:
  pesikot написав:Мобилизуют всех: Зеленский рассказал, что будет в случае полномасштабной войны с Россией[/url]
Ну да, бросить всех, как пушечное мясо
"Мы же не воюем мясом". Генерал ВСУ против идеи Зеленского мобилизовать женщин и мужчин
Идея президента Владимира Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России – нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены

Такой коммент допустим для какого-то политолога, но не генерала ВСУ, да еще заместителя секретаря СНБО. А его слова о Карабахе показывают абсолютное непонимание произошедшего там.
Зеленский сказал то, что должен сказать каждый президент.

Отож.

В случае полномасштабной войны априори начинается масштабная мобилизация.
А уж там определяются, как использовать - то ли экстренно обучать и вперёд; то ли варить, рыть, носить и т.д.

Согласен, что ЗЕ сформулировал непрофессионально, но суть иной быть не может.
Кроме -- сдаться))) Вариант, о котором ЗЕ не заикнулся.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23512
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:11

  detroytred написав:Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.

В общем - может и не пофиг.
Но частном случае (речь об Украине) - это так. Потому что в Украине украинцам ничего не принадлежит:
1. ни трубы, которые сами прокладывали и оплачивали (при газификации сёл, посёлков, пгт) - оказывается они на балансе облгазов, которые ничего туда не вложили
2. Ни сам газ, который как и все недра, "принадлежит народу Украины"
3. Ни земельные наделы для огородного хозяйства, индивидуального строительства, и т.д. Даже "гарантированных" 2м на кладбище попробуйте получить!
4. Список можно продолжать.

Так что "в случае чего" рационально поступить так:
1. "Ноги в руки" и к "новому пану"
2. Продавать "услуги защиты" государству по тарифу "роттердам+" (покупка наёмников в Роттердаме, транспортировка, и обеспечение их в Украине)
3. Условно-бесплатное мясо для амбразур керманычи могут взять там же, где находятся бесплатные образование-медицина-земельные участки, недра, и т.д.

Большинство "патриотов" не просто поступят именно так - более того, они заранее релоцировались кто куда смог: от Польши, до США, Канады, Австралии :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13616
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7467 раз.
Подякували: 3580 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:26

  detroytred написав:Актуальным является вопрос не "за что (воевать)?", а "почему?" для тех, кто сам не имеет желания. Пока не имеет, в имеющихся на момент условиях.

Потому что:
1. Нет выбора (перекроют границы и законные некуда - вперёд, выполнять Конституцию и Законы)
2. А чем ещё заняться (чтобы обеспечивать семью) в условиях, когда государство ведёт полномасштабную войну, уклонисту?
Или в бандюки или на законную службу.
3. Идеологией накачают, картинку нарисуют и ... уже в окопе. В одной лодке, где без разницы желаешь не желаешь. А чтоб выжить придётся, как и все.

Когда закручивается маховик, то фиг выскочат...
Это ток в легендах, мифах, кино и т.п. нарид массово желает воевать. В любые времена.
Причины могут быть разными, но не отменяют следствия.

Что холоп - потому что ему пофиг майно и власть царя.
Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.

Ну хз....
Заставить то мобилизовать можно
Но в случае полномасштабной войны, внезапной, будет ли толк...
Это раньше копья- ружжа раздал и вперёд, когда и палки против танков
Говорить о всеобщей мобилизации надо, канешна, но не тянет он на Уинстона, так скать, методы не те :mrgreen:
19yuriy91
 
Повідомлень: 3137
З нами з: 15.09.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:32

Вкладчик1234
Если владеешь акциями своих корпораций, пенсфондами и т.д., то да -- мотивация защищать своё будет побольше.
Насколько или достаточной - хз.

Тем более что в такой ситуации можно заплатить из этого своего "майна" тому, кто за тебя будет защищать.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23512
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:42

19юрий91
Толк - в более широком выборе (кого куда). В масштабе - кто варить, стирать, копать и т.д.
Ведь сейчас фахивець-оператор станции одновременно и поваренок, и копач, и ...

Не тянет.
Но ключевым в этом спитче ЗЕ было иное.
И это позитивное все почему-то игнорируют.
Он указал рашке, что победа для неё будет только пирровой. Что второго Крыма (нерешительности) и Донбасса (частичной мобилизации, гибридной войны) не будет.
По крайней мере на словах показал.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23512
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Согласен, что ЗЕ сформулировал непрофессионально, но суть иной быть не может.
Кроме -- сдаться))) Вариант, о котором ЗЕ не заикнулся.

Зе взагалі не розуміє, що захищає Україну не армія, а українська мова. Був би Донбас і Крим україномовним, і не було б тут і близько аквафреша - їм і Чечні вистачило з головою.
Втім, російськомовному єврею цього ніколи не зрозуміти, нажаль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11398
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:49

  Schmit написав:

Этому порошенковскому кадру неплохо бы отчитаться за свою "деятельность" в качестве министра и сравнить обороноспособность страны при его патроне и сейчас. Уверен, что она не отличается ничем кроме словесного помета этого деятеля
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6911691269136914>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18339)
27.12.2020 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.