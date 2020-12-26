Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Идея президента Владимира Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России – нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены
Такой коммент допустим для какого-то политолога, но не генерала ВСУ, да еще заместителя секретаря СНБО. А его слова о Карабахе показывают абсолютное непонимание произошедшего там. Зеленский сказал то, что должен сказать каждый президент.
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19yuriy91 написав: Не.... Далеко не так В 2014 шли воевать невзирая ни на каких расейских родичей, даже самых близких, Да и нет щас НИКАКиХ 99% с роднёй там Более актуально, думаю,- за что? Вопрос сложный Чтобы повоевав, уехать на заработки , да в ту же рашу ?
Я примерно это и имел в виду, немного утрировав цифры. И генерал ВСУ, которого цитировали выше, говорил об отсутствии идеологической подготовки. Одно дело - воевать против "немецко-фашистских захватчиков", другое... ну, вы поняли. Да и общество потребления, глобализация... защита государства в таких условиях уходит на задний план.
Актуальным является вопрос не "за что (воевать)?", а "почему?" для тех, кто сам не имеет желания. Пока не имеет, в имеющихся на момент условиях.
Потому что: 1. Нет выбора (перекроют границы и законные некуда - вперёд, выполнять Конституцию и Законы) 2. А чем ещё заняться (чтобы обеспечивать семью) в условиях, когда государство ведёт полномасштабную войну, уклонисту? Или в бандюки или на законную службу. 3. Идеологией накачают, картинку нарисуют и ... уже в окопе. В одной лодке, где без разницы желаешь не желаешь. А чтоб выжить придётся, как и все.
Когда закручивается маховик, то фиг выскочат... Это ток в легендах, мифах, кино и т.п. нарид массово желает воевать. В любые времена. Причины могут быть разными, но не отменяют следствия.
Что холоп - потому что ему пофиг майно и власть царя. Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.
Идея президента Владимира Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России – нереалистичная, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены
Такой коммент допустим для какого-то политолога, но не генерала ВСУ, да еще заместителя секретаря СНБО. А его слова о Карабахе показывают абсолютное непонимание произошедшего там. Зеленский сказал то, что должен сказать каждый президент.
Отож.
В случае полномасштабной войны априори начинается масштабная мобилизация. А уж там определяются, как использовать - то ли экстренно обучать и вперёд; то ли варить, рыть, носить и т.д.
Согласен, что ЗЕ сформулировал непрофессионально, но суть иной быть не может. Кроме -- сдаться))) Вариант, о котором ЗЕ не заикнулся.
detroytred написав:Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.
В общем - может и не пофиг. Но частном случае (речь об Украине) - это так. Потому что в Украине украинцам ничего не принадлежит: 1. ни трубы, которые сами прокладывали и оплачивали (при газификации сёл, посёлков, пгт) - оказывается они на балансе облгазов, которые ничего туда не вложили 2. Ни сам газ, который как и все недра, "принадлежит народу Украины" 3. Ни земельные наделы для огородного хозяйства, индивидуального строительства, и т.д. Даже "гарантированных" 2м на кладбище попробуйте получить! 4. Список можно продолжать.
Так что "в случае чего" рационально поступить так: 1. "Ноги в руки" и к "новому пану" 2. Продавать "услуги защиты" государству по тарифу "роттердам+" (покупка наёмников в Роттердаме, транспортировка, и обеспечение их в Украине) 3. Условно-бесплатное мясо для амбразур керманычи могут взять там же, где находятся бесплатные образование-медицина-земельные участки, недра, и т.д.
Большинство "патриотов" не просто поступят именно так - более того, они заранее релоцировались кто куда смог: от Польши, до США, Канады, Австралии
detroytred написав:Актуальным является вопрос не "за что (воевать)?", а "почему?" для тех, кто сам не имеет желания. Пока не имеет, в имеющихся на момент условиях.
Потому что: 1. Нет выбора (перекроют границы и законные некуда - вперёд, выполнять Конституцию и Законы) 2. А чем ещё заняться (чтобы обеспечивать семью) в условиях, когда государство ведёт полномасштабную войну, уклонисту? Или в бандюки или на законную службу. 3. Идеологией накачают, картинку нарисуют и ... уже в окопе. В одной лодке, где без разницы желаешь не желаешь. А чтоб выжить придётся, как и все.
Когда закручивается маховик, то фиг выскочат... Это ток в легендах, мифах, кино и т.п. нарид массово желает воевать. В любые времена. Причины могут быть разными, но не отменяют следствия.
Что холоп - потому что ему пофиг майно и власть царя. Что обыватель-потребитель -- потому что ему пофиг интересы госва, общества, власти.
Ну хз.... Заставить то мобилизовать можно Но в случае полномасштабной войны, внезапной, будет ли толк... Это раньше копья- ружжа раздал и вперёд, когда и палки против танков Говорить о всеобщей мобилизации надо, канешна, но не тянет он на Уинстона, так скать, методы не те
19юрий91 Толк - в более широком выборе (кого куда). В масштабе - кто варить, стирать, копать и т.д. Ведь сейчас фахивець-оператор станции одновременно и поваренок, и копач, и ...
Не тянет. Но ключевым в этом спитче ЗЕ было иное. И это позитивное все почему-то игнорируют. Он указал рашке, что победа для неё будет только пирровой. Что второго Крыма (нерешительности) и Донбасса (частичной мобилизации, гибридной войны) не будет. По крайней мере на словах показал.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Согласен, что ЗЕ сформулировал непрофессионально, но суть иной быть не может. Кроме -- сдаться))) Вариант, о котором ЗЕ не заикнулся.
Зе взагалі не розуміє, що захищає Україну не армія, а українська мова. Був би Донбас і Крим україномовним, і не було б тут і близько аквафреша - їм і Чечні вистачило з головою. Втім, російськомовному єврею цього ніколи не зрозуміти, нажаль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Этому порошенковскому кадру неплохо бы отчитаться за свою "деятельность" в качестве министра и сравнить обороноспособность страны при его патроне и сейчас. Уверен, что она не отличается ничем кроме словесного помета этого деятеля