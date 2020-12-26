Я что-то пропустил и при шоколадном армовире уже отвоевали Донбасс и Крым?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:51
Я что-то пропустил и при шоколадном армовире уже отвоевали Донбасс и Крым?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:52
Да понимает он.
Евреи очень умный народ.
Да и подсказали бы ему, если сам не петрит.
Но по факту -- пока нема мови или не получается поширити мову (у ПАПа не особо-то и получалось), то армия.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:07
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:09
Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
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