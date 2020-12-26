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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6911691269136914

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:51

  lapay написав:Зе взагалі не розуміє, що захищає Україну не армія, а українська мова. Був би Донбас і Крим україномовним, і не було б тут і близько аквафреша - їм і Чечні вистачило з головою.
Втім, російськомовному єврею цього ніколи не зрозуміти, нажаль.

Я что-то пропустил и при шоколадном армовире уже отвоевали Донбасс и Крым?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:52

  lapay написав:
  detroytred написав:Согласен, что ЗЕ сформулировал непрофессионально, но суть иной быть не может.
Кроме -- сдаться))) Вариант, о котором ЗЕ не заикнулся.

Зе взагалі не розуміє, що захищає Україну не армія, а українська мова. Був би Донбас і Крим україномовним, і не було б тут і близько аквафреша - їм і Чечні вистачило з головою.
Втім, російськомовному єврею цього ніколи не зрозуміти, нажаль.

Да понимает он.
Евреи очень умный народ.
Да и подсказали бы ему, если сам не петрит.

Но по факту -- пока нема мови или не получается поширити мову (у ПАПа не особо-то и получалось), то армия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:07

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Но в случае полномасштабной войны, внезапной, будет ли толк...
Это раньше копья- ружжа раздал и вперёд, когда и палки против танков

"Бережіть ліси, вони нам ще знадобляться."
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:09

  shapo написав:
  Schmit написав:

Этому порошенковскому кадру неплохо бы отчитаться за свою "деятельность" в качестве министра и сравнить обороноспособность страны при его патроне и сейчас. Уверен, что она не отличается ничем кроме словесного помета этого деятеля

Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:33

Re: Політичні дискусії

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 гру, 2020 12:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:52

  centurionus написав:І артилерія вірмен на голову вище була, слід зауважити, до речі.

В чому вища?
Я побачив лише перевагу за рахунок місцевості, вірмен артилерія була пристріляна по секторам за роки навчань, а азербайджанці наступали з низини і навіть висунути артилерію на відстань контрбатарейної стрільби їм було проблематично, бо все проглядалося і обстрілювалось.
А взагалі артилерія вірмен нижче плінтуса, позиції в основному стаціонарні, на відео при ураженні БПЛА навколо гармат купи ящиків та гори стріляних гільз, на Донбасі вони б були знищені контрбатарейною стрільбою дуже швидко і без БПЛА.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:20

  shapo написав:Этому порошенковскому кадру неплохо бы отчитаться за свою "деятельность" в качестве министра и сравнить обороноспособность страны при его патроне и сейчас. Уверен, что она не отличается ничем кроме словесного помета этого деятеля


  Schmit написав:Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...


Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал, не просветите что были за ракетные программы, какие военные реформы проведены при Порошенко и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.

  Schmit написав:Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.

Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.
Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.
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