Я что-то пропустил и при шоколадном армовире уже отвоевали Донбасс и Крым?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:51
Я что-то пропустил и при шоколадном армовире уже отвоевали Донбасс и Крым?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 27 гру, 2020 10:52
Да понимает он.
Евреи очень умный народ.
Да и подсказали бы ему, если сам не петрит.
Но по факту -- пока нема мови или не получается поширити мову (у ПАПа не особо-то и получалось), то армия.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:07
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:09
Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:33
Re: Політичні дискусії
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 гру, 2020 12:14, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:52
В чому вища?
Я побачив лише перевагу за рахунок місцевості, вірмен артилерія була пристріляна по секторам за роки навчань, а азербайджанці наступали з низини і навіть висунути артилерію на відстань контрбатарейної стрільби їм було проблематично, бо все проглядалося і обстрілювалось.
А взагалі артилерія вірмен нижче плінтуса, позиції в основному стаціонарні, на відео при ураженні БПЛА навколо гармат купи ящиків та гори стріляних гільз, на Донбасі вони б були знищені контрбатарейною стрільбою дуже швидко і без БПЛА.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:20
Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал, не просветите что были за ракетные программы, какие военные реформы проведены при Порошенко и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.
Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.
Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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