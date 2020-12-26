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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:09
shapo написав: Schmit написав:
Этому порошенковскому кадру неплохо бы отчитаться за свою "деятельность" в качестве министра и сравнить обороноспособность страны при его патроне и сейчас. Уверен, что она не отличается ничем кроме словесного помета этого деятеля
Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:52
centurionus написав:
І артилерія вірмен на голову вище була, слід зауважити, до речі.
В чому вища?
Я побачив лише перевагу за рахунок місцевості, вірмен артилерія була пристріляна по секторам за роки навчань, а азербайджанці наступали з низини і навіть висунути артилерію на відстань контрбатарейної стрільби їм було проблематично, бо все проглядалося і обстрілювалось.
А взагалі артилерія вірмен нижче плінтуса, позиції в основному стаціонарні, на відео при ураженні БПЛА навколо гармат купи ящиків та гори стріляних гільз, на Донбасі вони б були знищені контрбатарейною стрільбою дуже швидко і без БПЛА.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:20
shapo написав:
Этому порошенковскому кадру неплохо бы отчитаться за свою "деятельность" в качестве министра и сравнить обороноспособность страны при его патроне и сейчас. Уверен, что она не отличается ничем кроме словесного помета этого деятеля
Schmit написав:
Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал, не просветите что были за ракетные программы, какие военные реформы проведены при Порошенко и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.
Schmit написав:
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.
Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:30
shapo написав: Schmit написав:
Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал,
Вы наверно думаете, что технику со складов достаточно только покрасить и для этого достаточно напрячь срочников. Оборонзаказы на это конечно же не нужны? Про десятки тысяч восстановленной/модернизированной на оборонных предприятиях техники конечно же не слышали. Ну понятно, шарий про это не расскажет, срана про это не напишет.
shapo написав:
не просветите что были за ракетные программы,
Вильха, Нептун, Гром 2 и прочее, не говоря уже о продукции КБ ЛУЧ, противотанковых комплексах и проч. Не слышали? Не удивлен.
На Вильхи уже линию смонтировали, произвели около 100 ракет на склад и на этом все - власть поменялась. С Нептуном добили порохоботскую программу испытаний, приняли на вооружение и на этом финиш - финансирование закончилось. Гром - вообще забили, слишком дорого для зелебобиков.
shapo написав:
какие военные реформы проведены при Порошенко
Вы как будто не гражданин Украины вовсе или в подвале просидели все время с 2014 года, чтобы такие вопросы задавать? Армия преобразилась до неузнаваемости, но работы еще много, а зеленые все остановили. Более того - откаты пошли назад в совок.
shapo написав:
и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.
Украине нужно постоянно держать в тонусе боеготовую армию и мобилизационный резерв, улучшать ее и выжидать момента ослабления РФ. Сильная армия как минимум сдержит горячие головы запоребрика от военных авантюр.
shapo написав: Schmit написав:
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.
Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.
Дроны работают в связке с высокоточной артилерией. Откуда вы взяли, что дроны заменяют артилерию? Как раз хорошие дроны-разведчики-наводчики и высокточная ракета Вильха у Украины уже есть. Надо это развивать, а не херить.
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Schmit
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:56
Schmit написав: shapo написав: Schmit написав:
Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал,
Вы наверно думаете, что технику со складов достаточно только покрасить и для этого достаточно напрячь срочников. Оборонзаказы на это конечно же не нужны? Про десятки тысяч восстановленной/модернизированной на оборонных предприятиях техники конечно же не слышали. Ну понятно, шарий про это не расскажет, срана про это не напишет.
shapo написав:
не просветите что были за ракетные программы,
Вильха, Нептун, Гром 2 и прочее, не говоря уже о продукции КБ ЛУЧ, противотанковых комплексах и проч. Не слышали? Не удивлен.
На Вильхи уже линию смонтировали, произвели около 100 ракет на склад и на этом все - власть поменялась. С Нептуном добили порохоботскую программу испытаний, приняли на вооружение и на этом финиш - финансирование закончилось. Гром - вообще забили, слишком дорого для зелебобиков.
shapo написав:
какие военные реформы проведены при Порошенко
Вы как будто не гражданин Украины вовсе или в подвале просидели все время с 2014 года, чтобы такие вопросы задавать? Армия преобразилась до неузнаваемости, но работы еще много, а зеленые все остановили. Более того - откаты пошли назад в совок.
shapo написав:
и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.
Украине нужно постоянно держать в тонусе боеготовую армию и мобилизационный резерв, улучшать ее и выжидать момента ослабления РФ. Сильная армия как минимум сдержит горячие головы запоребрика от военных авантюр.
shapo написав: Schmit написав:
Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.
Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.
Дроны работают в связке с высокоточной артилерией. Откуда вы взяли, что дроны заменяют артилерию? Как раз хорошие дроны-разведчики-наводчики и высокточная ракета Вильха у Украины уже есть. Надо это развивать, а не херить.
1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета
2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками
3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?
В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?
PS Я жил в стране и в 2014г, и позже, и прекрасно помню и липецкие конфетки, и парад в Киеве 24 августа 2014,и многое ещё чего. И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:17
shapo написав:
1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета
Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.
shapo написав:
2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками
Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?
shapo написав:
3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?
В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?
Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку.
А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?
shapo написав:
И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения
Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам.
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Schmit
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