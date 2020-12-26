Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...
Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал,
Вы наверно думаете, что технику со складов достаточно только покрасить и для этого достаточно напрячь срочников. Оборонзаказы на это конечно же не нужны? Про десятки тысяч восстановленной/модернизированной на оборонных предприятиях техники конечно же не слышали. Ну понятно, шарий про это не расскажет, срана про это не напишет.
shapo написав:не просветите что были за ракетные программы,
Вильха, Нептун, Гром 2 и прочее, не говоря уже о продукции КБ ЛУЧ, противотанковых комплексах и проч. Не слышали? Не удивлен. На Вильхи уже линию смонтировали, произвели около 100 ракет на склад и на этом все - власть поменялась. С Нептуном добили порохоботскую программу испытаний, приняли на вооружение и на этом финиш - финансирование закончилось. Гром - вообще забили, слишком дорого для зелебобиков.
shapo написав:какие военные реформы проведены при Порошенко
Вы как будто не гражданин Украины вовсе или в подвале просидели все время с 2014 года, чтобы такие вопросы задавать? Армия преобразилась до неузнаваемости, но работы еще много, а зеленые все остановили. Более того - откаты пошли назад в совок.
shapo написав:и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.
Украине нужно постоянно держать в тонусе боеготовую армию и мобилизационный резерв, улучшать ее и выжидать момента ослабления РФ. Сильная армия как минимум сдержит горячие головы запоребрика от военных авантюр.
shapo написав:
Schmit написав:Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.
Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину. Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.
Дроны работают в связке с высокоточной артилерией. Откуда вы взяли, что дроны заменяют артилерию? Как раз хорошие дроны-разведчики-наводчики и высокточная ракета Вильха у Украины уже есть. Надо это развивать, а не херить.
1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета 2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками 3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"? В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены? PS Я жил в стране и в 2014г, и позже, и прекрасно помню и липецкие конфетки, и парад в Киеве 24 августа 2014,и многое ещё чего. И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения
shapo написав:1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета
Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.
shapo написав:2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками
Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?
shapo написав:3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"? В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?
Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку. А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?
shapo написав: И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения
Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам.
shapo написав:1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета
Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.
shapo написав:2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками
Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?
shapo написав:3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"? В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?
Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку. А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?
shapo написав: И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения
Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам.
Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем? Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше? Где стратегия развития ВС, каковы их цели и какие рода войск и виды вооружений будут под это развиваться? Внятно что-то можете сформулировать, а не приписывать мне то что я не говорю? Я этой стратегии не вижу ни у страны, ни у ВС, а вы рассказываете что знаете её. Так расскажите по пунктам и годам что будет делаться, за счёт каких ресурсов без комплексов неполноценности, но и без завиральных идей типа гиперлупа и каков будет результат - в строительстве это называется календарный план
shapo написав:Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко
Есть ПДЧ НАТО Изучайте, там вся суть. Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги. Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.
shapo написав: и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?
Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.
shapo написав:Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?
А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия.