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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6930693169326933> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 27 гру, 2020 14:56 Schmit написав: shapo написав: Schmit написав: Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы... Вообще то, за полтора года обороноспособность должна бы возрасти, а не остаться на том же уровне (при темпе заложенном папередниками). Если она не изменилась, то это в минус зевласти. Но мы же знаем проваленные оборонзаказы, замороженные ракетные программы, остановленные реформы...



Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал, Т.к. я и про старые оборонные заказы кроме перекрашенных бтр и катеров на Ленкузне с Гладковскими мало что слышал,

Вы наверно думаете, что технику со складов достаточно только покрасить и для этого достаточно напрячь срочников. Оборонзаказы на это конечно же не нужны? Про десятки тысяч восстановленной/модернизированной на оборонных предприятиях техники конечно же не слышали. Ну понятно, шарий про это не расскажет, срана про это не напишет.

shapo написав: не просветите что были за ракетные программы, не просветите что были за ракетные программы,

Вильха, Нептун, Гром 2 и прочее, не говоря уже о продукции КБ ЛУЧ, противотанковых комплексах и проч. Не слышали? Не удивлен.

На Вильхи уже линию смонтировали, произвели около 100 ракет на склад и на этом все - власть поменялась. С Нептуном добили порохоботскую программу испытаний, приняли на вооружение и на этом финиш - финансирование закончилось. Гром - вообще забили, слишком дорого для зелебобиков.

shapo написав: какие военные реформы проведены при Порошенко какие военные реформы проведены при Порошенко

Вы как будто не гражданин Украины вовсе или в подвале просидели все время с 2014 года, чтобы такие вопросы задавать? Армия преобразилась до неузнаваемости, но работы еще много, а зеленые все остановили. Более того - откаты пошли назад в совок.

shapo написав: и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины. и каким образом это все вместе взятое повлияло или повлияет в будущем на уход России из Донбасса и Крыма, видимо, в результате военной победы Украины.

Украине нужно постоянно держать в тонусе боеготовую армию и мобилизационный резерв, улучшать ее и выжидать момента ослабления РФ. Сильная армия как минимум сдержит горячие головы запоребрика от военных авантюр.

shapo написав: Schmit написав: Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии. Вы же видели, как дроны уничтожали технику и живую силу в Карабахе. Это совсем другой тип войны. Массовые мобилизации тут уже не нужны и не помогут. Нужно техническое оснащение и профессионализм армии.

Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.

Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск. Я видел то, что показали по тв как и вы, реально оценку боевых действий могут дать профессионалы имеющие полную картину.Что касается дронов, то я бы не преувеличивал их значение ибо Израиль поставлявший несколько типов дронов в Азербайджан наравне с Турцией что-то не отказывается ни от артилерии, ни от танков, ни от авиации и др.родов войск.

Дроны работают в связке с высокоточной артилерией. Откуда вы взяли, что дроны заменяют артилерию? Как раз хорошие дроны-разведчики-наводчики и высокточная ракета Вильха у Украины уже есть. Надо это развивать, а не херить. Вы наверно думаете, что технику со складов достаточно только покрасить и для этого достаточно напрячь срочников. Оборонзаказы на это конечно же не нужны? Про десятки тысяч восстановленной/модернизированной на оборонных предприятиях техники конечно же не слышали. Ну понятно, шарий про это не расскажет, срана про это не напишет.Вильха, Нептун, Гром 2 и прочее, не говоря уже о продукции КБ ЛУЧ, противотанковых комплексах и проч. Не слышали? Не удивлен.На Вильхи уже линию смонтировали, произвели около 100 ракет на склад и на этом все - власть поменялась. С Нептуном добили порохоботскую программу испытаний, приняли на вооружение и на этом финиш - финансирование закончилось. Гром - вообще забили, слишком дорого для зелебобиков.Вы как будто не гражданин Украины вовсе или в подвале просидели все время с 2014 года, чтобы такие вопросы задавать? Армия преобразилась до неузнаваемости, но работы еще много, а зеленые все остановили. Более того - откаты пошли назад в совок.Украине нужно постоянно держать в тонусе боеготовую армию и мобилизационный резерв, улучшать ее и выжидать момента ослабления РФ. Сильная армия как минимум сдержит горячие головы запоребрика от военных авантюр.Дроны работают в связке с высокоточной артилерией. Откуда вы взяли, что дроны заменяют артилерию? Как раз хорошие дроны-разведчики-наводчики и высокточная ракета Вильха у Украины уже есть. Надо это развивать, а не херить.

1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета

2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками

3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?

В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?

PS Я жил в стране и в 2014г, и позже, и прекрасно помню и липецкие конфетки, и парад в Киеве 24 августа 2014,и многое ещё чего. И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения 1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?PS Я жил в стране и в 2014г, и позже, и прекрасно помню и липецкие конфетки, и парад в Киеве 24 августа 2014,и многое ещё чего. И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4328 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 15:17 shapo написав: 1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета 1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета

Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.

shapo написав: 2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками 2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками

Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?

shapo написав: 3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?

В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?

3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?

Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку.

А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?



shapo написав: И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения

Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам. Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку.А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам. Schmit

Повідомлень: 1868 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 16:02 Schmit написав: shapo написав: 1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета 1) Даже я, дилетант, знаю что дроны есть и ударные и им не нужна ещё ракета

Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.

shapo написав: 2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками 2) Много слов о противокорабельных и пр. ракетах разрабатывавшихся ещё 50 лет назад в СССР и называемых сейчас новыми украинскими разработками

Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?

shapo написав: 3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?

В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?

3) Я не получил ответа на главный вопрос-где же это коренное преобразование армии от Порошенко если в духе СССР пилится нищий бюджет для производства болванок которые в ближайшем будущем никто не собирается использовать, а будут ждать "ослабления России"?В стране опять не хватает металлолома, а остальные проблемы уже решены?

Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку.

А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?



shapo написав: И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения И не сравнивайте Украину с Азербайджаном, здесь нет и не будет нефтедолларов, да и Россия не Армения

Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам. Это понятно. Но ударные дроны не заменяют связку дрон-наводчик/артиллерия.Все эти разработки остались на рабсии. У Украины не было ничего. Кроме того, вы что, досконально знаете все характеристики украинских ракет, чтобы утверждать, что это те же разработки 50-х годов?Коренное преобразование - дело не одного года. Начало положено, но надо продолжать, а не останавливаться и делать откат к совку.А вы, как я понял, предлагаете не тратится на армию, ракетные программы закрыть. Ведь это все ненужный металлолом 50-х годов. В случае чего провести массовую мобилизацию, одевать солдат в спортивные костюмы, кирзачи и вооружать вилами?Это обычный комплекс неполноценности. Хватит навязывать его украинцам.



Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?

Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?

Где стратегия развития ВС, каковы их цели и какие рода войск и виды вооружений будут под это развиваться?

Внятно что-то можете сформулировать, а не приписывать мне то что я не говорю?

Я этой стратегии не вижу ни у страны, ни у ВС, а вы рассказываете что знаете её.

Так расскажите по пунктам и годам что будет делаться, за счёт каких ресурсов без комплексов неполноценности, но и без завиральных идей типа гиперлупа и каков будет результат - в строительстве это называется календарный план Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?Где стратегия развития ВС, каковы их цели и какие рода войск и виды вооружений будут под это развиваться?Внятно что-то можете сформулировать, а не приписывать мне то что я не говорю?Я этой стратегии не вижу ни у страны, ни у ВС, а вы рассказываете что знаете её.Так расскажите по пунктам и годам что будет делаться, за счёт каких ресурсов без комплексов неполноценности, но и без завиральных идей типа гиперлупа и каков будет результат - в строительстве это называется календарный план Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4328 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 16:15 А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн.. diplomnet

Повідомлень: 1819 З нами з: 03.03.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 16:42 shapo написав: Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Есть ПДЧ НАТО

Изучайте, там вся суть.

Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.

Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.

shapo написав: и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем? и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?

Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.

shapo написав: Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше? Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?

А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия. ЕстьИзучайте, там вся суть.Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия. Schmit

Повідомлень: 1868 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 16:53 diplomnet написав: А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн.. А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..



В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.







PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"



https://www.boerse-frankfurt.de/commodi ... cal-prices В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++" zРадио

Повідомлень: 8897 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1704 раз. Подякували: 3839 раз. Профіль 13 6 3 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 17:46 zРадио написав: diplomnet написав: А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн.. А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..



В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.







PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"



https://www.boerse-frankfurt.de/commodi ... cal-prices В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"





брехня,на спотовому ринку і тому числі на таких площадках як TTF ціна в жовтні приблизно світила 13-14 євро за МВт * год,на сьогодні 17.40

https://kosatka.media/uk

у самому кінці сайту є графа проказати усі графіки брехня,на спотовому ринку і тому числі на таких площадках як TTF ціна в жовтні приблизно світила 13-14 євро за МВт * год,на сьогодні 17.40у самому кінці сайту є графа проказати усі графіки Nazarkino

Повідомлень: 1203 З нами з: 17.11.11 Подякував: 253 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 17:52 Schmit написав: shapo написав: Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Есть ПДЧ НАТО

Изучайте, там вся суть.

Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.

Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.

shapo написав: и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем? и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?

Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.

shapo написав: Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше? Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?

А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия. ЕстьИзучайте, там вся суть.Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия.

Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало?

Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО.

Вам что, Порошенко по секрету рассказал что НАТО будет воевать с Россией за Украину после того как она туда вступит?

Так он вас обманул ибо за северный Кипр НАТО почему-то не воюет выступив на стороне Греции против Турции(обоих членов НАТО).

Да и вообще европейцы без амеров в НАТО ни за кого воевать не будут, даже за себя ибо давно на это неспособны при нормальном противнике, а не безнаказанных бомбежках Сербии или Ливии.

Трамп собирался эту лавочку прикрыть заставив европейцев раскошеливаться на оборону. Пришедшие к власти в результате масштабных фальсификации демократы наверняка продолжат политику Обамы-Клинтона, но России и тогда было на неё начхать, а сейчас и подавно ибо в США созрели очень серьёзные внутренние проблемы и там точно не до Украины Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало?Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО.Вам что, Порошенко по секрету рассказал что НАТО будет воевать с Россией за Украину после того как она туда вступит?Так он вас обманул ибо за северный Кипр НАТО почему-то не воюет выступив на стороне Греции против Турции(обоих членов НАТО).Да и вообще европейцы без амеров в НАТО ни за кого воевать не будут, даже за себя ибо давно на это неспособны при нормальном противнике, а не безнаказанных бомбежках Сербии или Ливии.Трамп собирался эту лавочку прикрыть заставив европейцев раскошеливаться на оборону. Пришедшие к власти в результате масштабных фальсификации демократы наверняка продолжат политику Обамы-Клинтона, но России и тогда было на неё начхать, а сейчас и подавно ибо в США созрели очень серьёзные внутренние проблемы и там точно не до Украины Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4328 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 18:11 shapo написав: Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО. Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО. 40-млн безядерна країна в протистоянні з 140-млн ядерною поки що не може атакувати і виграти...

Але при цьому- вона може використати досвід того ж 15-млн ізраїлю,який поки не отримав військової допомоги від США, до того часу не рипався проти арабів...

А тепер по часу..

Ізраїль був створений у 1949 році.... - яким роком датована його перемога(та й то часткова) над арабами?..

Тобто 71 рік пройшов, а євреї так і не відрапортували про перемогу...і то після того як США влили в ізраїльську військову машину 150 млрд доларів. 40-млн безядерна країна в протистоянні з 140-млн ядерною поки що не може атакувати і виграти...Але при цьому- вона може використати досвід того ж 15-млн ізраїлю,який поки не отримав військової допомоги від США, до того часу не рипався проти арабів...А тепер по часу..Ізраїль був створений у 1949 році.... - яким роком датована його перемога(та й то часткова) над арабами?..Тобто 71 рік пройшов, а євреї так і не відрапортували про перемогу...і то після того як США влили в ізраїльську військову машину 150 млрд доларів. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23695 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 18:19 Nazarkino написав: брехня,на спотовому ринку і тому числі на таких площадках як TTF ціна в жовтні приблизно світила 13-14 євро за МВт * год,на сьогодні 17.40

https://kosatka.media/uk

у самому кінці сайту є графа проказати усі графіки брехня,на спотовому ринку і тому числі на таких площадках як TTF ціна в жовтні приблизно світила 13-14 євро за МВт * год,на сьогодні 17.40у самому кінці сайту є графа проказати усі графіки



У вас все нормально? Комментарий был о газе! Вы хоть читайте, с чем несогласны. А то "баба Яга против" получается У вас все нормально?Комментарий был о газе! Вы хоть читайте, с чем несогласны. А то "баба Яга против" получается zРадио

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