Додано: Нед 27 гру, 2020 18:25

shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Есть ПДЧ НАТО

Изучайте, там вся суть.

Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.

Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.

shapo написав: и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем? и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?

Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.

shapo написав: Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше? Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?

А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия. ЕстьИзучайте, там вся суть.Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия.

Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало?

Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО.... Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало?Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО....

Если вы внимательно читали, я уже отвечал на этот вопрос. Сейчас Украине не нужно ничего освобождать. Выбивать все больше санкций и компенсаций в судах - все, что нужно делать. С Крымом и Донбассом нужно выжидать момента и быть готовыми действовать решительно.Вот сейчас никак нельзя допустить подачу воды в Крым, пусть скрепцы изрядно потратятся еще на опреснители. А чтобы у пуйла даже мысли не возникало чтото еще захватывать - армия должна реально соответствовать стандартам НАТО, должны быть на готове и дроны, и высокоточная артиллерия, и многотысячный мобилизационный резерв.