Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко
Есть ПДЧ НАТО Изучайте, там вся суть. Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги. Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.
shapo написав: и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?
Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.
shapo написав:Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?
А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия.
Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало? Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО....
Если вы внимательно читали, я уже отвечал на этот вопрос. Сейчас Украине не нужно ничего освобождать. Выбивать все больше санкций и компенсаций в судах - все, что нужно делать. С Крымом и Донбассом нужно выжидать момента и быть готовыми действовать решительно. Вот сейчас никак нельзя допустить подачу воды в Крым, пусть скрепцы изрядно потратятся еще на опреснители. А чтобы у пуйла даже мысли не возникало чтото еще захватывать - армия должна реально соответствовать стандартам НАТО, должны быть на готове и дроны, и высокоточная артиллерия, и многотысячный мобилизационный резерв.
diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..
В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.
PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"
diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..
В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.
PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"
diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..
В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент. PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"