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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6931693269336934>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:23

  zРадио написав:У вас все нормально? :mrgreen: Комментарий был о газе! Вы хоть читайте, с чем несогласны. А то "баба Яга против" получается


он видно перепутал сообщения из списка, которые по плану нужно опровергнуть. Новый год, читать лень, вот и опровергнул :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 18:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:24

  Амвросий написав:
  zРадио написав:У вас все нормально? :mrgreen: Комментарий был о газе! Вы хоть читайте, с чем несогласны. А то "баба Яга против" получается


он видно перепутал сообщения из списка, которые по плану нужно опровергнуть :lol:


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Не будем судить строго - тяжелая у человека работа...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:25

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко

Есть ПДЧ НАТО
Изучайте, там вся суть.
Переодеть солдат в более современную форму, поменять систему питания… - только первые шаги.
Украина уже почти 30 лет пытается выполнять ПДЧ НАТО, но только при ПО сделаны реальные первые шаги, а не имитация действий.
  shapo написав: и для чего были потрачены деньги на ракеты если их никто не собирается использовать в обозримом будущем?

Такой глупости я еще не слышал, не буду даже комментировать.
  shapo написав:Ну, переодели солдат и офицеров в более современную одежку, так это сделали все страны СНГ, что дальше?

А дальше нужно последовательно выполнять ПДЧ НАТО, реально выполнять, а не просто имитировать эти действия.

Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало?
Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО....

Если вы внимательно читали, я уже отвечал на этот вопрос. Сейчас Украине не нужно ничего освобождать. Выбивать все больше санкций и компенсаций в судах - все, что нужно делать. С Крымом и Донбассом нужно выжидать момента и быть готовыми действовать решительно.
Вот сейчас никак нельзя допустить подачу воды в Крым, пусть скрепцы изрядно потратятся еще на опреснители. А чтобы у пуйла даже мысли не возникало чтото еще захватывать - армия должна реально соответствовать стандартам НАТО, должны быть на готове и дроны, и высокоточная артиллерия, и многотысячный мобилизационный резерв.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:28

  zРадио написав:
  diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..


В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.

Зображення

PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"

https://www.boerse-frankfurt.de/commodi ... cal-prices


Оказывается в 2015-2019 годах мы платили неправильную цену за газ.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:31

  zРадио написав::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Не будем судить строго - тяжелая у человека работа...


видно уже НГ отмечают :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:43

  zРадио написав:
  diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..


В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.

Зображення

PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"

https://www.boerse-frankfurt.de/commodi ... cal-prices


Почему этот пост перенесли в политику?
У когось "палає" :D ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:49

  diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..

нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:12

  zРадио написав:
  diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..


В этом году в ПХГ закачали не просто летний дешевый газ, а сверхдешевый газ на многолетнем ценовом минимуме, обусловленном обвалом финансовых рынков. Дешевле $0,1 за куб его Нефтегаз покупал. Такой вот он "рынок". А если смеешь что-то вякать, значит кремлевский ахент.
PS: кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"

https://www.boerse-frankfurt.de/commodi ... cal-prices

Показує, що це повідомлення отримало 7 подяк, але на політичному вони здається виключені були і кнопки подякувати мені не показує.
Що це, глюк якийсь?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Що це, глюк якийсь?

Лайки були в іншому розділі, до переносу сюди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:24

Re: Політичні дискусії

  Амвросий написав:поэтому если в государстве нет ограничителей и механизмов
речь про политические партии и избирателей которые есть в иных демократиях и нет в нашей?

или про неких святых которые устанавливают диктатуру справедливости и тиранию добра? ну как должно быть при хорошем коммунизме который собирался строить виленин.
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